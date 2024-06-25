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Екстремальний відпочинок: під час сплаву гірською річкою Уж ледь не потонула група дітей

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Екстремальний відпочинок: під час сплаву гірською річкою Уж ледь не потонула група дітей
Стрімка течія гірської річки Уж ледь не потопила дітей
фото Головне управління ДСНС України у Закарпатській області

Надзвичайна подія трапилася в селі Кам’яниця Ужгородського району

Ледь не закінчився трагедією екстремальний відпочинок для дітей, що відпочивали у місцевому таборі на Ужгородщині.  Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Закарпатській області, до Служби порятунку надійшло повідомлення про людей, які перевернулися під час сплаву гірською річкою Уж.

Надзвичайна подія трапилася в селі Кам’яниця Ужгородського району.

Група дітей, що відпочивали в місцевому таборі, у супроводі дорослих сплавлялись річкою. В якийсь момент стрімка течія гірської річки почала перевертати плавзасоби та затягувати потерпілих під воду. На щастя, відпочивальники були в рятувальних жилетах, тому більшість із них самостійно вибралася на берег.

Врятовані діти на березі річки Уж
Врятовані діти на березі річки Уж
фото: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області

На допомогу потерпілим прибуло водолазно-рятувальне відділення та представники Центру безпеки громадян «Плішка». Повідомляється, що семирічного хлопчика витягли з води за допомогою рятувальної мотузки, а двох дівчат семи та 18 років врятували човном. Також місцеві рятувальники допомогли вибратися на берег 65-річному чоловіку, що кинувся на допомогу дітям. 

Працівники екстреної медичної допомоги оглядають дітей, яких витягли з води після перекидання плавзасобу
Працівники екстреної медичної допомоги оглядають дітей, яких витягли з води після перекидання плавзасобу
фото: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області
Працівники екстреної медичної допомоги на місці виклику
Працівники екстреної медичної допомоги на місці виклику
фото: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області

Далі дітьми опікувались працівники екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, у Хмельницькому матір малолітньої дитини отримала 850 грн штрафу, оскільки ухилилася від виконання батьківських обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Раніше повідомлялося, що коли у сусідній квартирі пролунав вибух, восьмирічний Олександр Ізієв був сам удома. Під час надзвичайної ситуації хлопчик не розгубився, а почав діяти, як його навчали: перемістився в іншу кімнату, намочив водою рушники, замкнувся, закрив всі щілини дверей, щоб дим туди не йшов, одягнув  теплий одяг та відкрив вікно, звідки можна покликати на допомогу. Про це повідомив пресцентр МВС і оприлюднив відповідне відео.

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Теги: відпочинок діти ДСНС річка Ужгород

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