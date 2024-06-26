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На Закарпатті двоє дітей втопилися в озері

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Закарпатті двоє дітей втопилися в озері
У селі Нове Давидково було знайдено тіла двох дітей восьми і дев’яти років
фото: Facebook/Головне управління ДСНС у Закарпатській області

Двоє хлопчиків вдень вийшли з дому на прогулянку та не повернулись

Під час пошукової операції на озері у селі Нове Давидково Мукачівського району було знайдено тіла двох дітей восьми і дев’яти років. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Закарпатській області.

Вчора о 22:04 до поліції Мукачівського району по допомогу звернулась жителька села Ключарки, яка повідомила що її син та його товариш вдень вийшли з дому на прогулянку та не повернулись.

Зокрема, для пошуку дітей було залучено поліцейських та кінологів з собаками, а згодом і гірських рятувальників та фахівців місцевого пожежно-рятувального підрозділу ДСНС.

Під час обстеження території імовірного зникнення хлопчиків, однією з пошукових груп було знайдено їх речі на березі озера у селі Нове Давидково. О 07:32 водолази ДСНС виявили тіло одного з хлопчиків, а через три хвилини знайшли другого.

Водолази ДСНС виявили тіла хлопчиків
Водолази ДСНС виявили тіла хлопчиків
фото: Facebook/Головне управління ДСНС у Закарпатській області

Нагадаємо, двоє підлітків втопилися в ставку у селі Сутківці Хмельницького району.

Як повідомлялося, у селі Бережонка Вижницького району двоє дітей впали з кладки, коли переходили річку. 15-річний хлопець зміг вибратися з води, а восьмирічна дівчинка впала у воду. Як зазначалося, двоє дітей віком 15 і 8 років йшли зі школи через кладку річки Бережонка. На кладці поламалася дошка і вони впали в річку.

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Теги: Закарпаття смерть на воді потонули діти

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