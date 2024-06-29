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Ракетний удар по Дніпру 28 червня: рятувально-пошукова операція триватиме й цієї ночі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ракетний удар по Дніпру 28 червня: рятувально-пошукова операція триватиме й цієї ночі
Окупанти вдарили ракетою по Дніпру 28 червня
фото з соцмереж

Зараз на місці ракетного удару працює 150 фахівців і 15 спецмашин

28 червня росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Дніпрі. Рятувально-пошукова операція на місці удару триватиме й цієї ночі. Про це повідомив заступник начальника управління ДСНС в області Євген Білий.

Євген Білий зазначив, що 29 червня до робіт залучили важку техніку. З її допомогою розбирають конструкції будинку, які нависали й загрожують життю людей.

Заступник начальника управління ДСНС повідомив, що у рятувально-пошуковій операції беруть участь рятувальники Дніпра та області, зокрема Кривого Рогу. Зараз на місці працює 150 фахівців і 15 спецмашин.

Нагадаємо, що у Дніпрі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, здійсненого росіянами 28 червня, зросла до 13 осіб.

Зауважимо, що вчора росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Дніпрі. Як повідомляв президент Зеленський, унаслідок удару зруйновано чотири поверхи будинку.

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Теги: росія ДСНС війна Дніпро Україна ракета російська ракета

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