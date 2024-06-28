Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін призначив нового голову ДСНС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Кабмін призначив нового голову ДСНС
Із січня 2020 року Даник перебував на посаді начальника управління ДСНС України у Черкаській області
фото: з відкритих джерел

Андрій Даник очолить Державну службу України з надзвичайних ситуацій

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).- Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram-каналі. 

Відповідно до рішення Кабміну:

  • Даник Андрій Миколайович очолить Державну службу України з надзвичайних ситуацій;
  • Миронюк Віталій Григорович обійме посаду першого заступника голови ДСНС;

Також повідомляється, що:

  • Горбатюк Аллу Володимирівну звільнено з посади заступника голови Державної служби України з питань праці;
  • погоджено призначення Дудки Юрія Степановича головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.

Нагадаємо,  21 червня, президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні державної охорони України. У структурі з'явилося два заступники начальника. Двома іншими указами президент призначив на посади заступників начальника Управління державної охорони України Вихора Романа Володимировича та Шарана Олеся Володимировича.

Також глава держави сьогодні призначив Олексія Морозова на посаду начальника Управління державної охорони України. 

Теги: Кабмін ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За два дні до набрання чинності нового мобілізаційного закону Кабмін видав постанову, якою розширив дію закону, чим порушив права військовозобов’язаних
Вигадані довідки. Уряд влаштував пекло військовозобов’язаним і спровокував скандал Війна і право
3 червня, 13:35
«Ми не розуміємо чому КМУ так цинічно познущався над особами з інвалідністю ІІ групи», – авторка петиції
Закон про мобілізацію: люди з інвалідністю другої групи просять захисту у президента. Текст петиції
31 травня, 10:10
Шмигаль заговорив про податки після нагадування про обіцянку не підвищувати їх після відновлення до довоєнного рівня
Чи обговорює уряд підвищення податків в Україні? Шмигаль дав відповідь
7 червня, 17:08
Зустріч Зеленського із Байденом та пакет зброї для України на $255 млн. Головне за 7 червня
Зустріч Зеленського із Байденом та пакет зброї для України на $255 млн. Головне за 7 червня
7 червня, 21:00
Підвищення акцизів, а відповідно і цін на паливо, відбуватиметься в кілька етапів
Ціни на бензин і дизель різко зростуть – скільки коштуватиме пальне
1 червня, 18:54
На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки
На Київщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки РФ (фото)
7 червня, 18:13
Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му
РФ атакувала пожежну частину на Харківщині (фото)
12 червня, 10:38
Рятувальники Селидівського гарнізону та приданого медичного розрахунку ДСНС Тернопільщини прибули на місце обстрілу та надали домедичну допомогу двом пораненим особам
Ворог вдарив по Селидовому: є загиблі і поранені (відео)
21 червня, 20:07
Стрімка течія гірської річки Уж ледь не потопила дітей
Екстремальний відпочинок: під час сплаву гірською річкою Уж ледь не потонула група дітей
25 червня, 10:23

Політика

Кабмін призначив нового голову ДСНС
Кабмін призначив нового голову ДСНС
Третьякова пропонує суттєво підняти зарплати помічникам нардепів
Третьякова пропонує суттєво підняти зарплати помічникам нардепів
До Києва прибула президентка Словенії
До Києва прибула президентка Словенії
Саміт миру: до підсумкового комюніке приєдналася ще одна країна
Саміт миру: до підсумкового комюніке приєдналася ще одна країна
Зеленський звернувся до українців у День Конституції
Зеленський звернувся до українців у День Конституції
Сирський у День Конституції звернувся до українців із проханням
Сирський у День Конституції звернувся до українців із проханням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів
13K
Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
8300
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
4955
РФ завезла до заповідника «Асканія-Нова» сотні росіян: Нацспротив пояснив у чому небезпека
4752
Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4165
США та Ізраїль домовляються про передачу Україні восьми ППО Patriot

Новини

Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Сьогодні, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Сьогодні, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Сьогодні, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Сьогодні, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Сьогодні, 07:49
РФ не вважає доцільною широкомасштабну операцію з наступу на Костянтинівку – ISW
Сьогодні, 07:10

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua