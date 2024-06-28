Кабмін призначив нового голову ДСНС

Із січня 2020 року Даник перебував на посаді начальника управління ДСНС України у Черкаській області

Андрій Даник очолить Державну службу України з надзвичайних ситуацій

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).- Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram-каналі.

Відповідно до рішення Кабміну:

Даник Андрій Миколайович очолить Державну службу України з надзвичайних ситуацій;

Миронюк Віталій Григорович обійме посаду першого заступника голови ДСНС;

Також повідомляється, що:

Горбатюк Аллу Володимирівну звільнено з посади заступника голови Державної служби України з питань праці;

погоджено призначення Дудки Юрія Степановича головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.

Нагадаємо, 21 червня, президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні державної охорони України. У структурі з'явилося два заступники начальника. Двома іншими указами президент призначив на посади заступників начальника Управління державної охорони України Вихора Романа Володимировича та Шарана Олеся Володимировича.

Також глава держави сьогодні призначив Олексія Морозова на посаду начальника Управління державної охорони України.