Стало відомо, скільки людей виїхало з Миколаєва після нападу Росії
Місто покинула третина мешканців
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, скільки орієнтовно людей виїхали з міста від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Суспільне».
«Приблизно третина жителів виїхала з Миколаєва після нападу Росії на Україну», - повідомив міський голова.
Точної кількості він назвати не може.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Миколаїв «Калібрами».
З-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованій внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих.
Рашисти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва з ракетної артилерії на відстані 50-70 кілометрів