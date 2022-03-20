Стало відомо, скільки людей виїхало з Миколаєва після нападу Росії

Місто покинула третина мешканців

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, скільки орієнтовно людей виїхали з міста від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Суспільне».

«Приблизно третина жителів виїхала з Миколаєва після нападу Росії на Україну», - повідомив міський голова.

Точної кількості він назвати не може.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Миколаїв «Калібрами».

З-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованій внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих.

Рашисти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва з ракетної артилерії на відстані 50-70 кілометрів

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