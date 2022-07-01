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    Суспільство

    Загроза підтоплень: рятувальники попередили жителів двох областей

    Очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,8 м над поточними рівнями - Загроза підтоплень: рятувальники попередили жителів двох областей
    Очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,8 м над поточними рівнями
    фото ілюстративне

    Під загрозою Закарпаття та Прикарпаття

    Протягмо 2-3 липня у західних областях України очікується підвищення рівня води. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «У зв’язку з дощами, 2-3 липня на річках Закарпаття та річках басейну Дністра в Івано-Франківській області очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,8 м над поточними рівнями, без негативних наслідків», – йдеться в повідомленні.

    В місцях проходження сильних злив очікується формування значного мiсцевого та схилового стоку, різке підвищення рiвнiв води на малих водотоках з пiдтопленням понижених ділянок в населених пунктах внаслiдок захаращення русел та водовiдвiдних канав; у гiрських районах iснує загроза формування окремих селевих потоків (ІІ рiвень небезпеки – помаранчевий).

    Раніше повідомлялося, що 1-3 липня в Україні, крім Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Харківської областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Загроза підтоплень: рятувальники попередили жителів двох областей