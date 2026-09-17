Закаєв прокоментував замах, який посварив СБУ і ГУР, і розповів, чи повернеться ще після такого в Україну

«Відбувалися якісь дивні речі, пов’язані з охороною: то її знімали, то посилювали»

Голова Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія (у вигнанні) Ахмед Закаєв вперше відреагував на гучний скандал довкола підготовки замаху на його життя, який став причиною публічного з'ясування стосунків між українськими спецслужбами – СБУ та ГУР. В інтерв'ю «Главкому» чеченський лідер розкрив деталі свого перебування в Києві та відповів, чи планує приїжджати до України знову.

За словами Ахмеда Закаєва, про підготовку замаху на себе та ймовірну роль у цьому заступника командира підрозділу «Російський добровольчий корпус» Андрія Каплунова він дізнався вже після того, як залишив територію України. Українські правоохоронці не присвячували його в деталі слідства.

«Мені про це нічого не відомо, в ці нюанси мене насправді не посвячували. Все це стало відомо з преси вже після мого від’їзду з України – я перебував там з 20-го по 31-ще число», – зазначив політик.

Водночас Закаєв згадав, що під час його візиту до Києва відбувалися дивні процеси із забезпеченням його безпеки: «У цей період відбувалися якісь дивні речі, пов’язані з охороною: то її знімали, то посилювали. Але конкретики у мене не було і немає».

Закаєв також додав, що його українські друзі, які організовували поїздку, теж не мають точної інформації, а обговорювати такі чутливі питання телефоном вони не стали.

Попри серйозність ситуації та конфлікт між українськими відомствами через цю справу, Ахмед Закаєв заявив, що інцидент жодним чином не вплине на його подальшу роботу та візити до Києва.

«Звісно, це нічого не змінює. Я до цього готовий із самого початку, тому жодних змін ні в моїх планах, ні в роботі не відбулося», – наголосив він.

Закаєв підкреслив, що перебуває під постійною загрозою ліквідації з боку Кремля вже останні 30 років. На його думку, якщо він почне обмежувати свою діяльність або уникати поїздок, це означатиме перемогу російських спецслужб.

«Головне завдання Путіна і Росії – мене нейтралізувати: змусити замовкнути, фізично ліквідувати або політично нейтралізувати. Моє мовчання чи обмеження моєї роботи якраз і стало б досягненням цілей Путіна і російських спецслужб. Я на це не підписуюся і буду продовжувати робити все, що робив, незалежно від цієї обставини», – підсумував Закаєв.

Нагадаємо, на початку вересня у Києві сталася збройна сутичка між співробітниками СБУ та бійцями спецпідрозділу ГУР МО «Тимур». Конфлікт виник під час слідчих дій біля будинку заступника командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Степана Каплунова, якого напередодні затримала Служба безпеки України.

За версією слідства, Каплунов причетний до підготовки замаху на замовлення ФСБ РФ. Ціллю мав стати один із лідерів російського опозиційного руху під час його візиту до Києва на День Незалежності. Пізніше «Главком» з’ясував, що ймовірною жертвою замаху мав стати Ахмед Закаєв – голова Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні (очолює уряд з 2007 року).

Закаєв є учасником обох чеченських війн, колишнім міністром культури та закордонних справ Ічкерії. Він понад 20 років живе за межами РФ через політичне переслідування та заявляє про регулярні спроби Москви ліквідувати його. Наразі політик підтримує Україну у війні проти Росії.