Мадяр розповів, що відбувається у звільнених селах біля фронту

Мадяр зазначив, що перебувати у звільнених селах, розташованих приблизно за 10–15 км від лінії фронту, залишається небезпечно навіть для військових

За словами Мадяра, звільнені села ще довго залишаються небезпечними

Командир підрозділу «Птахи Мадяра» Роберт Бровді, відомий як Мадяр, розповів про ситуацію у звільнених українських селах поблизу лінії фронту. За його словами, після відходу російських військ населені пункти продовжують обстрілювати, а серед зруйнованих будинків залишаються покинуті домашні тварини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео Мадяра, опубліковане в TikTok.

Мадяр зазначив, що перебувати у звільнених селах, розташованих приблизно за 10–15 км від лінії фронту, залишається небезпечно навіть для українських військових. «Звільнене село – це ще мертвий населений пункт найближчі пів року. А потім буде тяжкий шлях відновлення. І не факт, що всі піднімуться. З того відновлення, коли воно все зруйновано під нуль, то краще будувати на новому місці, ніж на місці руїн», – сказав Мадяр.

За словами військового, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти, намагаючись зруйнувати їх. Він описав це як тактику, за якої село обстрілюють доти, доки не буде зруйнована фактично кожна окрема хата. «Ті свинособаки беззупинно луплять під фізичне знищення тих населених пунктів. Називається – разобрать село. От поки не долетить до кожної окремої хати, вони будуть лупити два місяці», – розповів військовий.

Окремо військовий звернув увагу на тварин, які залишилися без господарів. У звільнених селах, за його словами, можна побачити корів, биків, качок, гусей, курей, а також велику кількість котів і собак. «Ці всі села повні здичавілих домашніх тварин», – розповів Мадяр.

Він пояснив, що частина худоби після вибухів отримує контузії та залишається блукати селами: «Села повні здичавілих домашніх тварин, котрі не йдуть просто так в поле, їм нікуди йти, тиняються по селу. Ті корови, бики, коли коло них розриваються снаряди, їх не вбивають, їх кантузять. І вони ходять чумні по тому селу, не розуміючи, що відбувається».

Водночас у покинутих селах залишаються й інші домашні тварини, які продовжують жити на своїх подвір’ях. «Я не кажу про качок, гусей, курей, котрі просто живуть собі своїм життям, в такому анклавчику, кожний в своєму дворику і фактично не мігрують», – розповів Мадяр.

Мадяр також розповів, що військові підбирають покинутих котів і собак у населених пунктах, де перебувають. «У нас на місці розташування вже від котів ноги плутаються... Я зараз закрився, щоб мене не оточили коти і собаки», – розповів Мадяр.

За словами військового, тварини звикають до людей, а деякі навіть народжують потомство. «Ми їх любимо, годуємо, вони нас за це нам дуже вдячні. Вони лазять нам по пискам, коли ми спимо по пару годин. Вони присутні в нашому житті. Вони народжують котят. Вони народжують щенят. Це все збільшується. І життя вирує. І це файно, це приносить нам позитив», – розповів військовий.

Раніше «Главком» писав, що Мадяр попередив про можливе суттєве збільшення поповнення російської армії. За його словами, у жовтні–грудні Росія може залучити додатково 300 тис. військовослужбовців.