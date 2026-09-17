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Діти на самокатах: керівник патрульної поліції назвав прогалини в правилах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Діти на самокатах: керівник патрульної поліції назвав прогалини в правилах
В Україні для електросамокатів досі немає чітких правил руху
фото з відкритих джерел

Білошицький вважає, що правила користування електросамокатами дітьми мають бути жорсткішими

В Україні досі не врегульовані окремі важливі питання використання електросамокатів та іншого легкого електротранспорту. Зокрема, законодавство не визначає вік користувачів, місце такого транспорту на дорозі та порядок його використання. Про це заявив керівник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв’ю Lb. Live, пише «Главком».

За словами Білошицького, законодавство вже визначає дві категорії такого транспорту – легкий персональний електричний транспортний засіб та низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб.

Водночас, як зазначив Білошицький, цього недостатньо для повноцінного регулювання: «Є вже категорія транспортні засоби, але не визначені як учасники дорожнього руху, не визначено місце на дорозі, вік, порядок використання, нічого. Тому потрібно врегулювати на законодавчому рівні».

Білошицький наголосив, що врегулювання має відбуватися через ухвалення законопроєкту №3023, який уже пройшов перше читання.

Законопроєкт №3023 пропонує врегулювати використання персонального легкого електротранспорту – електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів, сігвеїв та електровелосипедів. Документ визначає їх як окрему категорію учасників дорожнього руху та встановлює правила пересування, вікові обмеження, вимоги до безпеки й відповідальність за порушення ПДР.

Законопроєкт передбачає й вікові обмеження. Дітям до дев’яти років пропонується дозволити рухатися тротуарами зі швидкістю пішохода та під наглядом дорослого. У віці від девʼяти до 14 років – користуватися велодоріжками у супроводі дорослого. З 14 років передбачається самостійний рух.

Однак Білошицький вважає, що ці норми варто зробити жорсткішими.

«На мою особисту думку, напевно, треба було трішечки жорсткіше це відрегулювати, тому що, якщо ми говоримо про дитину девʼяти років, або з девʼяти до 14, то не можна пускати таку категорію на дорогу, навіть за умови велодоріжки», – каже він.

Він навів приклад київського бульвару Тараса Шевченка, де смуги громадського транспорту в одному з напрямків також використовуються як велодоріжки.

«Тобто це і там буде їхати, наприклад, 10-річна дитина. Зрозуміло, що це небезпечно, це дорога, і там може бути все, що завгодно», – пояснив Білошицький.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту в Україні. Йдеться про законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» та пов'язаний із ним законопроєкт №15283 щодо адміністративної відповідальності за порушення правил використання такого транспорту.Українські новини

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Теги: Олексій Білошицький правила діти самокат

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