Закарпатський військкомат пояснив, навіщо затримав водія автобуса з дітьми

За даними військкомату, у чоловіка не було законних підстав для відстрочки від мобілізації, і він уникав військової служби

В Ужгороді співробітники ТЦК затримали водія, який доставив дітей із Вінниці на змагання з тхеквондо

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував випадок примусової мобілізації водія в Ужгороді, який доставив дітей із Вінниці на спортивні змагання. Пресслужба військкомату заявила, що у чоловіка не було законних підстав для відстрочки від мобілізації, і він уникав військової служби.

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«Під час заходів з перевірки дотримання правил військового обліку та виявлення громадян, які ухиляються від мобілізації, було виявлено громадянина, який не надав інформації щодо перебування на військовому обліку», – йдеться в повідомленні.

За даними центру комплектації, представники Національної поліції доставили водія до Ужгородського РТЦК і СП для уточнення військово-облікових даних. Під час перевірки стало відомо, що в нього немає законних підстав для відстрочки за мобілізацією, які передбачені 23-ю статтею Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

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Пресслужба ТЦК зазначила, що чоловік безпідставно уникає військової служби у Збройних силах України.

Нагадаємо, 12 листопада стало відомо, що в Ужгороді співробітники ТЦК затримали водія, який доставив дітей із Вінниці на змагання з тхеквондо. Затримання відбулося в хостелі «Монада» близько 1:30 ночі. Чоловіка забрали разом з іншими чоловіками до військкомату. У ТЦК у нього нібито відібрали телефон, не дозволивши зв'язатися з рідними і тренерами, і направили його до навчального центру в Чернігові після військово-лікарської комісії.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов пообіцяв вирішити питання безпеки та транспортування дітей. Перевізник підготував іншого водія для повернення спортсменів додому. Однак, оскільки ключі від автобуса залишилися у військкоматі, і жоден із місцевих водіїв не погодився вирушити туди, порятунок дітей довелося доручити Юліані з Маріуполя, яка проживає в Ужгороді.

До слова, військові відреагували на рішення Хустського районного суду Закарпатської області, який визнав винним у перевищенні службових повноважень одного з закарпатських воєнкомів – полковника Сергія Зубатова, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків. Суд призначив посадовцю ТЦК покарання – 3400 грн штрафу. Захисники із Закарпаття відреагували на цей кричущий випадок у відеозверненні.