Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій

Єдина зміна полягає в тому, що з 01.11.2023 на військовий облік повинні стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність

Поширена у деяких українських ЗМІ та TG-каналах інформація про нібито зміни умов і правил мобілізації, які почнуть діяти з 01.11.2023 року, є маніпулятивною та не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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«У новині вказується, що з 1 листопада в Україні зможуть мобілізувати чоловіків 18-24 років та військовозобов’язаних жінок. Насправді новина містить маніпуляцію, оскільки загальна мобілізація в Україні триває з початку повномасштабного вторгнення РФ 24.02.2022, якій підлягають усі чоловіки – громадяни України, віком від 18 до 60 років», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що єдина зміна полягає в тому, що з 01.11.2023 на військовий облік повинні стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Всі інші умови мобілізації залишилися без змін.

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Раніше повідомлялося, що обов'язковий військовий облік жінок низки професій, який запровадять в Україні з жовтня, не можна прирівнювати до мобілізації. З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років.