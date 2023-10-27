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Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Загальна мобілізація в Україні триває з початку повномасштабного вторгнення РФ
фото з відкритих джерел

Єдина зміна полягає в тому, що з 01.11.2023 на військовий облік повинні стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність

Поширена у деяких українських ЗМІ та TG-каналах інформація про нібито зміни умов і правил мобілізації, які почнуть діяти з 01.11.2023 року, є маніпулятивною та не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«У новині вказується, що з 1 листопада в Україні зможуть мобілізувати чоловіків 18-24 років та військовозобов’язаних жінок.  Насправді новина містить маніпуляцію, оскільки загальна мобілізація в Україні триває з початку повномасштабного вторгнення РФ 24.02.2022, якій підлягають усі чоловіки – громадяни України, віком від 18 до 60 років», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що єдина зміна полягає в тому, що з 01.11.2023 на військовий облік повинні стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Всі інші умови мобілізації залишилися без змін.

Раніше повідомлялося, що обов'язковий військовий облік жінок низки професій, який запровадять в Україні з жовтня, не можна прирівнювати до мобілізації. З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років.

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Теги: мобілізація жінка війна медик

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