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Б'ють та кидають в ями для допитів. Як військові РФ поводяться з мобілізованими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Б'ють та кидають в ями для допитів. Як військові РФ поводяться з мобілізованими
«Ями» існують з 1998 року як метод покарання та перевиховання російських військових
фото з відкритих джерел

Росіян кидають в «ями» на термін від декількох днів до тижня за погану поведінку

На територіях російських навчальних полігонів існують ями для допитів. Туди кидають росіян на термін від декількох днів до тижня за погану поведінку, морять голодом та відмовляються надавати медичну допомогу. Про це йдеться в розслідуванні видання «Важные истории» і Conflict Intelligence Team.

«Прудбой» у Волгоградській області з 2021 року має звання кращого полігону РФ. Восени 2022 року там розгорнули навчальний центр для мобілізованих, а тепер навчають добровольців.

Як розповів журналістам Сергій – один з військових, який відвідав полігон та втік з країни, у добровольців «віджимали» телефони, а тих, хто обурювався, разом з алкоголіками та «косячниками» садили в «ями».

За словами Сергія, він кілька разів намагався подати рапорт, щоб звільнитися і відмовитися воювати, але у відповідь отримував лише погрози від командування: лякали фізичною розправою від рук військової поліції, казали, що поб'ють та посадять у «яму» без їжі та води.

Росіянин стверджує, що в «ямах» побували кілька його товаришів по службі, в основному спіймані на пияцтві. Військова поліція била «штрафників», а потім садила в «яму», де тримала від кількох днів до тижня. Їжу приносили раз на добу, а медичної допомоги не надавали.

«Люди, які поверталися звідти, більше не косячили, всього боялися», – розповідає він. За словами Сергія, один із його товаришів по службі помер на полігоні після того, як побував у «ямі».

Сергій розповів журналістам, що він на власні очі бачив дві «ями» поряд з плацом для побудови особового складу. Його слова підтверджує супутниковий знімок цього місця, зроблений на початку серпня 2023 року. На ньому видно дві глибокі ями в землі неподалік наметового табору, в тій же точці, що вказав Сергій, а також стежки, що ведуть до них від проходу в паркані табору. На іншому знімку за квітень 2023 року ні ям, ні стежок тут немає. Вони з'явилися пізніше.

«Ями» у «Прудбої» на знімку від 7 серпня 2023 року
«Ями» у «Прудбої» на знімку від 7 серпня 2023 року
фото: planet.com
На знімку від 16 квітня 2023 року на цьому ж місці немає «ям»
На знімку від 16 квітня 2023 року на цьому ж місці немає «ям»
фото: planet.com

Як зазначили експерти, «ями» не відповідають ні навчальним, ні побутовим.

«Поруч із навчальними місцями був би якийсь майданчик, де будувався б особовий склад перед виконанням вправи. Був би вхід у ці ями, ми бачили б якісь прорубані сходинки. Це була б не стрімка яма, не дірка в землі. Якби вони служили, наприклад, для тренування з маскування, то ми бачили б якісь навіси. Немає й плакатної бази поруч із ямами (які зазвичай розміщуються на навчальних ділянках – «Главком»). Для навчального місця з метання гранати не вистачає ділянки з мішенями, яка була б розташована поряд з ямами. А уявити на цьому місці окоп для бойової стрільби неможливо за вимогами безпеки – немає ізольованого сектора стрілянини. Загалом ознак навчального призначення для цих ям ми не бачимо», – сказав аналітик Conflict Intelligence Team.

Як зазначають журналісти, з 1998 року нічого не змінилося, «покаральні ями» досі існують як метод покарання та перевиховання російських військових.

«Все нове – це добре забуте старе. 1998 року армія була зовсім іншою: тоді існувала дідівщина, моторошне свавілля. Голі люди, які бігають плацом, підвішені на флагштоки солдати – це норма для того часу. Зараз це системне свавілля повертається. Війна вносить корективи. Люди, які керують цими добровольцями та мобілізованими, – це люди, які пройшли війну, повернулися з ПТСР. І помітна лояльність до свавілля з боку структур, які мають з цим свавіллям боротися (у випадку із «Прудбоєм» – військовою поліцією). Якщо до початку повномасштабного вторгнення історія про те, що когось посадили в яму без їжі та води могла створити величезний галас і закінчитись показовими відставками, то зараз це не привертає особливої уваги, а отже, це не заборонено, за це нікого не покарають», – кажуть аналітики CIT

Фахівці кажуть, практика ув'язнення в «яму» ще до початку повномасштабного вторгнення застосовувалася в так званих «ЛНР» та «ДНР», потім на «ями» скаржилися мобілізовані на окупованих українських територіях, а тепер вони використовуються в Росії.

Як зазначають аналітики, «покаральних ям» в Росії з’являтиметься дедалі більше.

«Враховуючи, що війна триває, з'являтимуться нові «ями». Люди, які вирушають на війну, вже спочатку розумітимуть, що дороги назад немає. На фронті, як на звичайній роботі: коли є покарання за провини, ти перестаєш бути мотивованим, виконуєш свої обов'язки тільки в тому обсязі, який дозволяє уникнути покарання, не більше. Солдат не першим рватиметься в атаку, йтиме штурмувати противника. Він виконуватиме лише те, що дозволить уникнути посадки у «яму», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, у Луганській області росіяни почали мобілізувати студентів денної форми навчання.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що незабаром у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. 

Читайте також: Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Теги: окупанти війна мобілізація росіяни

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