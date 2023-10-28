Прикордонники показали, як з допомогою дрона піймали ухилянтів (відео)

Чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж неподалік населеного пункту Окни на Одещині

Українські прикордонники протягом 27 жовтня викрили 14 порушників кордону в Одеській області. У чотирьох випадках ухилянтів вдалося піймати завдяки дрону. Про це повідомила Держприкордонслужба (ДПСУ).

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Як зазначається, чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж неподалік населеного пункту Окни, що в Одеській області.

«Усі вони зв’язувалися в інтернеті з організаторами, які за $2000 вказували їм маршрути руху», – розповіли в ДПСУ.

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Щодо затриманих осіб уже складено протоколи про адмінправопорушення.

Нагадаємо, що на тлі низки новин про виявлені схеми ухиляння від мобілізації, стало відомо про нинішні масштаби намагань незаконного перетину кордону. За даними прикордонників, від початку року понад 2 тис. держслужбовців намагались виїхати, не маючи на те законних підстав.

До слова, в Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Регіон-антилідер – Закарпатська область.

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Як повідомлялося, журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях».