Ющенко, Усик та інші. Зірки стали свідками поразки «Шахтаря» у Лізі чемпіонів
«Шахтар» поступився турецькому «Фенербахче» у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів
Зіркові вболівальники відвідали гру «Шахтаря» у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на gordonua.com.
Донецький «Шахтар» у середу, 25 листопада, поступився турецькому «Фенербахче» у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів на стадіоні «Стемфорд Бридж» у Лондоні.
Підтримати українську команду приїхали зіркові вболівальники: власник донецького клубу Рінат Ахметов, журналіст Дмитро Гордон і його дружина Олеся Бацман, український боксер Олександр Усик з дружиною Катериною та їхньою донькою, третій президент України Віктор Ющенко.
Нагадаємо, донецький «Шахтар» поступився стамбульському «Фенербахче» (0:1) в рамках 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27.
На початку другої половини «Фенербахче» повів у рахунку – Різник відбив низовий удар Грінвуда, та на добиванні зіграв Мурікі.
«Шахтар» відразу побіг відповідати, але фінальний штурм «гірникам» не вдався.
Команда Турана зазнала третьої поразки поспіль з однаковим рахунком (0:1). «Шахтар» залишається поза зоною плейоф (чотири очки). «Фенербахче» же піднявся на 16-те місце в зведеній турнірній таблиці (вісім пунктів).
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