Росіяни запустили дрони і ракету із окупованого Криму: деталі нічної атаки

Усього силами та засобами ППО знищено тридцять повітряних цілей ворога

У ніч на 3 жовтня російські загарбники випустили по Україні 31 ударний дроном-камікадзе Shahed та крилату ракету «Іскандер-К». Сили ППО знищили 29 БПЛА та ракету. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: «шахедів» – із мису Чауда, крилатої ракети «Іскандер-К» - з району Джанкой.

«Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей: 29 Shahed-131/136 та одну крилату ракету «Іскандер-К», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, у південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп.

«Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей», - додали військові.

Як повідомлялося, вночі 3 жовтня в південно-східних частинах України оголошували повітряну тривогу через застосування росіянами ударних БПЛА та балістичних ракет.

Зокрема, у небі над Одеською та Миколаївською областями цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони було збито 17 ворожих «шахідів», а над Дніпропетровською областю - 13 дронів-камікадзе та одну крилату ракету.