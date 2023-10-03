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Росіяни запустили дрони і ракету із окупованого Криму: деталі нічної атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни запустили дрони і ракету із окупованого Криму: деталі нічної атаки
Окупанти здійснили запуск «шахедів» із мису Чауда
фото ілюстративне

Усього силами та засобами ППО знищено тридцять повітряних цілей ворога 

У ніч на 3 жовтня російські загарбники випустили по Україні 31 ударний дроном-камікадзе Shahed та крилату ракету «Іскандер-К». Сили ППО знищили 29 БПЛА та ракету. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: «шахедів» – із мису Чауда, крилатої ракети «Іскандер-К» - з району Джанкой.

Росіяни запустили дрони і ракету із окупованого Криму: деталі нічної атаки фото 1

«Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей: 29 Shahed-131/136 та одну крилату ракету «Іскандер-К», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп.

«Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей», - додали військові.

Як повідомлялося, вночі 3 жовтня в південно-східних частинах України оголошували повітряну тривогу через застосування росіянами ударних БПЛА та балістичних ракет.

Зокрема, у небі над Одеською та Миколаївською областями цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони було збито 17 ворожих «шахідів», а над Дніпропетровською областю - 13 дронів-камікадзе та одну крилату ракету.

Теги: авіація війна Миколаїв військові безпілотник системи ППО

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