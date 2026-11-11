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«Запасаємося водою»: Верещук закликала українців готуватися до тривалої війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Запасаємося водою»: Верещук закликала українців готуватися до тривалої війни
Верещук закликала українців відкинути ілюзії стосовно швидкого миру
фото: Кароліна Терещенко, glavcom.ua

Попри заяви про можливе завершення війни, Росія продовжує нарощувати виробництво ракет і безпілотників

Українцям варто готуватися до тривалого продовження війни та не покладатися на заяви про її швидке завершення. Росія продовжує нарощувати військовий потенціал, зокрема збільшує виробництво ракет і безпілотників, що свідчить про необхідність зберігати готовність до подальшого протистояння. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук під час форуму «Всеохопна оборона: від концепції до дій», передає кореспондент «Главкома».

За словами Верещук, попри активні обговорення можливого завершення російсько-української війни, громадянам необхідно орієнтуватися насамперед на реальну ситуацію. Вона наголосила, що дії російського керівництва свідчать про продовження нарощування військових спроможностей, а не про підготовку до припинення бойових дій.

Заступниця керівника Офісу президента поставила під сумнів підхід, за якого очікування швидкого миру формуються на підставі телевізійних заяв або позицій іноземних політиків.

«Чому ми маємо говорити про те, що ми готуємося до миру? Звідки у нас це уявлення, що хтось сказав це по телевізору чи хтось в Америці хоче так показати? Реальність інша», – наголосила Верещук.

Вона звернула увагу на те, що Росія продовжує збільшувати виробництво озброєння. Зокрема, йдеться про безпілотники та ракети, які залишаються складовою російського військового потенціалу.

На думку Верещук, саме ці обставини необхідно враховувати під час оцінювання перспектив завершення війни. Вона закликала українців зберігати готовність до тривалого протистояння незалежно від заяв про можливі мирні домовленості.

Окремо посадовиця наголосила на необхідності практичної підготовки населення до складних умов, пов'язаних із продовженням війни. Зокрема, вона порадила громадянам завчасно створити запаси води та інших речей першої необхідності.

Водночас Верещук звернула увагу на важливість підтримки людей, які потребують допомоги. За її словами, українцям варто дбати не лише про власні потреби, а й про тих, хто перебуває поруч і не завжди здатен самостійно підготуватися до можливих труднощів.

Зокрема, йдеться про самотніх сусідів та людей, яким через різні обставини складно забезпечити себе необхідними речами. Посадовиця закликала громадян не залишати таких людей без уваги та за можливості допомагати їм.

Як повідомляв «Главком», за даними Головного управління розвідки, станом на жовтень 2026 року Росія накопичила до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет різних типів. Водночас російський військово-промисловий комплекс здатний щомісяця виготовляти понад 200 крилатих і балістичних ракет.

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Теги: росія вода

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