Навіщо на фронті моноколесо? Заклик зібрати гроші спровокував скандал

Автори збору переконані, що моноколесо допоможе швидше добиратися до поранених військових та надавати їм першу допомогу

Соціальні мережі збурив незвичний збір: магазин електротехніки збирає кошти для моноколеса, яке потім відправить на передову для волонтера для надання першої домедичної допомоги пораненим воїнам ЗСУ.

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Моноколесо забезпечить волонтерові необхідну швидкість, пояснив у коментарі «Главкому» автор збору. Техніку «затюнингують» так, щоб колесо змогло проїхати по бездоріжжю та виконувати свої функції на передовій. Основна робота волонтера Андрія, якому збирають на моноколесо – це надання першої медичної допомоги, щоб поранена людина протрималася до приїзду евакуаційної бригади. Ціна на колесо не маленька – 120 тис. грн. Як повідомив керівник збору, на колесо вже задонатили понад 68 тис. грн.

«Моноколесо зменшить шанси наступання на міну в зоні нашої відповідальності, замість двох стоп шириною в стежку, отримаю пляму контакту шириною в колесо, зміщення на кілька сантиметрів від потенційного епіцентру вгору і вперед. Але основні плюси мають бути в підвищенні швидкості пересування до поранених й економії сил, яких часом дуже не вистачає, коли старі травми починають все частіше про себе нагадувати, а саме в дні ворожих штурмів і проривів, коли маю дуже багато роботи, мало їжі і, мало сну», – йдеться у пості.

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У коментарях до збору триває бурхливе обговорення. Українці не розуміють, чим саме такий девайс допоможе на передовій та не можуть уявити бойового медика на колесі.

«Дайте контакт цього Андрія, дуже цікаво поспілкуватись про практичність цього ноу-хау», «А хтось може пояснити практичність і релевантність цього?», «Чесно, я не розумію як моноколесо допоможе медику в гарячій точці», – пишуть українці.

Пост викликав бурхливе обговорення в мережі

Не обійшлося й без жартів. Особливо вигадливі користувачі мереж пожартували про «армію самокатів на контрнаступ», «збір на електронні цигарки для димової завіси» та новий вид таксі.

У коментарі «Главкому» автор збору повідомив, що не очікував, що збір викличе в українців негативну реакцію. Волонтер, якому потрібно колесо, є давнім знайомим, тому він переконаний в його доброчесності. Як стверджує Іван, співбесідник «Главкома», волонтер Андрій допомагав військовим ще з 2014 року, а у гарячих точках Сходу опинився на самому початку повномасштабного вторгнення. Проте сам волонтер Андрій для того, щоб пояснити українцям важливість незвичного девайсу на фронті, на контакт не вийшов.

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Нагадаємо, що ексголова Дніпропетровської облради закликав примиритися з Росією. Святослав Олійник прикріпив до посту картинку, де руки в кольорах українського та російського прапорів ніби тримають «голуба миру». Так він закликає українців примиритися з окупантами, а також стверджує, що мир має відбутися на умовах Росії і саме Україні потрібно йти на поступки. За словами Олійника, бажання українських політиків перемогти викликано «певними психічними складнощами» та «нездоровими політичними амбіціями».