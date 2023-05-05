Ексголова Дніпропетровської облради закликав примиритися з Росією: деталі скандалу

Станіслав Олійник повторив класичні тези кремлівської пропаганди

Колишній голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник закликав скоріше йти на компроміс з Росією. Обурливий пост він опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Олійник прикріпив до посту картинку, де руки в кольорах українського та російського прапорів ніби тримають «голуба миру». Так він закликає українців примиритися з окупантами, а також стверджує, що мир має відбутися на умовах Росії і саме Україні потрібно йти на поступки. За словами Олійника, бажання українських політиків перемогти викликано «певними психічними складнощами» та «нездоровими політичними амбіціями».

Пост Святослава Олійника

Також ексголова Дніпропетровської облради повторює одну з головних кремлівських тез останніх місяців, яка виникла у час, коли склалися передумови для контрнаступу ЗСУ: «необхідно якнайшвидше зупиняти бойові дії та запускати процес мирних переговорів, заснований на компромісі та врахуванні інтересів усіх сторін цього конфлікту».

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Олійник опублікував ганебний пост попри те, що Росія кожного дня підступно вбиває українців та нищить наші міста, намагається окупувати території та розповсюджує фейки, що нібито українців як нації не існує. Причиною він назвав те, що західні ЗМІ публікують різні оцінки майбутнього контрнаступу ЗСУ, та саме тому сумнівається в перемозі України над загарбниками.

Як стверджують місцеві канали Дніпра, Олійник на початку вторгнення нібито втік за кордон та активно співпрацює з ворогом, дискредитуючи українську владу та Збройні сили. Також підозрюють, що він пов'заний із українським олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, що СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, які розповсюджували кремлівські наративи. Вони заперечували військову агресію РФ та переконували співпрацювати з росіянами.