Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Наказу йти на штурм не було». Музейники розповіли, що свідчив Парубій про розстріли на Інститутській

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Наказу йти на штурм не було». Музейники розповіли, що свідчив Парубій про розстріли на Інститутській
Перші жертви снайперів на Інститутській вранці 20 лютого
фото з відкритих джерел

Із моменту трагічних подій Євромайдану минуло 12 років

Обставини розстрілів 20 лютого залишаються однією з найбільших «білих плям» в історії Революції Гідності, а питання про те, хто і чому віддав наказ стріляти на ураження, досі не має остаточної відповіді. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла історикиня, заступниця директора Музею Революції Гідності Катерина Романова.

20 лютого 2014 року, у розпал подій Євромайдану, тодішній президент Віктор Янукович намагався зберегти владу та погоджувався на компроміс із опозицією. Вранці було оголошено день жалоби за загиблими, влада запропонувала перемир’я, а силовики почали відступати від барикад на вулиці Інститутській. Утім, протистояння вже не вдалося зупинити. Близько 9-ї ранку, побачивши, що силовики відтягуються вглиб урядового кварталу, протестувальники рушили вперед – зокрема зайняли Жовтневий палац і почали підніматися Інститутською. Саме тоді пролунали постріли: спецпідрозділ Беркут відкрив вогонь по беззбройних людях із дерев’яними щитами.

За даними слідства, «беркутівці» прикривали відхід інших силовиків. Утім, стрілянина виявилася смертельною: того дня загинули 48 майданівців, майже 80 людей дістали поранення. Масовий розстріл фактично унеможливив будь-який мирний компроміс між владою та опозицією.

Через 12 років після трагедії низка питань залишається без відповіді. Катерина Романова розповідає, що музейники обговорювали ці події з колишнім секретарем РНБО та комендантом Майдану Андрієм Парубієм.

«Ми говорили про це з Андрієм Парубієм. Він не мав відповіді. Наступ майданівців на Інститутській пояснював емоційним станом людей. Принаймні команди від Самооборони йти у наступ не було. Це була неконтрольована дія», – зазначає Катерина Романова.

За її словами, учасники протестів свідчили: коли побачили відступ силовиків, вирішили повернути територію, яка раніше контролювалася Майданом. Після перших пострілів частина протестувальників відступила, але згодом знову рушила вперед.

«У мережі було відео: чути, як хтось каже: «Стріляють», а майданівець Володимир Жеребний дивиться вгору, в бік Інститутської, і вагається: йти туди чи не йти? Він все-таки йде на Інститутську і там гине. Це відео може бути свідченням того, що це було не рішенням Майдану, чиїмось наказом, а рішенням особисто кожної людини», – вважає Романова.

Також досі остаточно не з’ясовано, чи діяла того дня так звана «третя сила». Деякі майданівці свідчили про постріли в спину з боку готелю «Україна» та консерваторії ще до того, як прицільний вогонь відкрила рота «Беркуту». Зокрема, про це під час судового засідання 6 червня 2017 року розповідав поранений на Інститутській Вадим Веренчак.

«Парубій нам розповідав, що ходив з Самообороною в готель «Україна» і в консерваторію перевіряти ці дані, але нічого не знайшли», – каже Катерина Романова.

Нагадаємо, майданівців, яких було вбито, може бути більше, ніж в офіційному списку Небесної Сотні.

За матеріалами розслідувань ДБР, суди винесли 11 обвинувальних вироків щодо 14 осіб, причетних до злочинів під час Революції Гідності. Водночас розглядається ще майже 150 справ.

Читайте також:

Теги: Андрій Парубій наказ Беркут Україна президент готель влада стрілянина поранення відео наступ штурм Віктор Янукович

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Змагання на виснаження між українською армією та російською економікою розпочалося
Глухий кут у Женеві: що стоїть за вимогами РФ щодо Донбасу
20 лютого, 11:41
Франція готується передати Україні літаки Mirage 2000
Франція готується передати Україні літаки Mirage 2000
9 лютого, 13:50
Нові зміни мають набути чинності 6 червня 2026 року
Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці
9 лютого, 14:43
Мурманськ та Североморськ другу добу без світла
Мурманськ та Североморськ залишилися без світла, на вулицях працюють польові кухні
24 сiчня, 20:46
Зеленський заявив, що Україна залишається відкритою до переговорів за участю Росії та Сполучених Штатів
Зеленський пояснив, навіщо йому потрібно зустрітися з Путіним
31 сiчня, 18:28
США можуть бути залучені до відповіді на порушення перемир’я
FT: Україна та союзники узгодили механізм стримування Росії після перемир’я
3 лютого, 15:13
Зеленський нагадав, що до початку повномасштабної війни багато побудували доріг, однак для відродження села цього було недостатньо
Зеленський пообіцяв повернути людей в українські села
8 лютого, 17:59
Прем’єр-міністр Угорщини назвав зауваження Зеленського «передвиборчою промовою»
Орбан відповів на зауваження Зеленського про його вгодований живіт
14 лютого, 17:44
Дональд Трамп заявив, що: «ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша»
Трамп визнав, що помилився в оцінці швидкого завершення війни в Україні
19 лютого, 19:45

Суспільство

«Наказу йти на штурм не було». Музейники розповіли, що свідчив Парубій про розстріли на Інститутській
«Наказу йти на штурм не було». Музейники розповіли, що свідчив Парубій про розстріли на Інститутській
Яке релігійне свято відзначається 23 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 лютого 2026: традиції та молитва
В Україні триває одна з найгірших демографічних криз у світі: подробиці від CNN
В Україні триває одна з найгірших демографічних криз у світі: подробиці від CNN
Прогноз погоди на тиждень з 23 лютого по 1 березня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень з 23 лютого по 1 березня 2026 року
Убив чоловіка одним ударом. На Закарпатті експоліцейський сяде до тюрми на сім років
Убив чоловіка одним ударом. На Закарпатті експоліцейський сяде до тюрми на сім років
Річниця Євромайдану. Стало відомо, які свідчення історикам залишив Андрій Парубій
Річниця Євромайдану. Стало відомо, які свідчення історикам залишив Андрій Парубій

Новини

Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Сьогодні, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Сьогодні, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Сьогодні, 18:22
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua