Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця

Подробиці останніх хвилин життяполітика розповіла волонтерка Наталія Шелестак

У Львові вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Убивця перестрів політика, коли той ішов на тренування. Про це розповіла в коментарі для tsn.ua подруга родини Парубія, львівська волонтерка Наталія Шелестак, інформує «Главком».

«М*скалю було важливо показати, що у центрі міста серед білого дня можна вбивати політичних діячів. Родина Парубія – націоналісти, боролися за Україну, за культуру. Його рідні зараз перебувають у шоковому стані, вони не вірять у те, що сталося. Андрія вбили у ближньому центрі Львова, це – стара частина міста. Це відбулося на вулиці академіка Єфремова. Андрій Парубій прямував до спортивного залу. Планував там позайматися та повернутися додому», – розповіла Наталія Шелестак.

За її словами, Андрій Парубій останнім часом перебував у Львові та займався здоров’ям своєї родини.

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Імовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Також повідомлялось, що Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. У місті введено спеціальну операцію «Сирена».