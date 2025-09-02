Убивство Парубія. Ексдружина підозрюваного вийшла із заявою

Олена Чернінька каже, що виховувала сина самостійно

Львівська письменниця Олена Чернінька вийшла з першою публічною заявою після повідомлення про затримання її колишнього чоловіка Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві експікера Верховної ради, народного депутата Андрія Парубія, повідомляє «Главком».

Олена Чернінька зазначила, що затриманий Михайло Сцельніков майже не спілкувався з загиблим сином, а коли син вирішив йти на війну, то вони посварились, ба більше, полеглий воїн Михайло-Віктор Сцельніков заблокував батька, бо мали різні позиції.

Як відомо, затриманий просився, щоб його Україна обміняла до Росії на військовополонених, щоб він «міг поїхати і знайти тіло свого сина». Син затриманого Михайла Сцельнікова та письменниці Олени Чернінькою служив у лавах ЗСУ та загинув у боях за Бахмут.

Олена Чернінька каже, що виховувала сина самостійно, а спілкуватись з колишнім чоловіком доводилось лише тоді, коли вони отримали звістку про загибель сина.

Зауважимо, що у матеріалі «Главкома» «Фальшива драма кілера Парубія» розповідається, що на другий день після затримання підозрюваний вже зізнавався журналістам у скоєнні вбивства Андрія Парубія. Свої мотиви виклав дивним чином, мовляв, це «особиста помста українській владі» (важлива ремарка: з початку вересня 2019 року Парубій перебував в опозиції – «Главком»). Також Сцельніков попросився, щоб його Україна обміняла до Росії на військовополонених, щоб він «міг поїхати і знайти тіло свого сина».

Пізніше з відкритих джерел стало відомо, що син кілера Парубія дійсно служив у лавах ЗСУ. Правда й те, що хлопець загинув за Батьківщину.

Україна має приклади обміну своїх співгромадян до РФ, не дочекавшись останнього слова Феміди. Наприклад, у вересні 2022 року до держави-агресорки у статусі військовополоненого поїхав тодішній нардеп і кум Путіна Віктора Медведчук. Його Україна виміняла на 200 захисників «Азовсталі», які перебували у полоні.

Аби цей план Михайла Сцельнікова здійснився, має надійти зворотній імпульс. Себто Росії слід включити цього чоловіка (якщо він дійсно цікавить ворога) у списки обміну і подати до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Поки це лише бажання однієї людини, яка вчинила злочин і тепер розуміє суворість покарання.

Нагадаємо, сьогодні у Львові поховали колишнього голову Верховної Ради, екссекретаря РНБО та народного депутата Андрія Парубія. Політик загинув від вогнепального поранення 30 серпня.