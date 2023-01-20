Директор ЦРУ розповів Зеленському про плани Росії – The Washington Post

За інформацією джерела, Бернс поділився своїми очікуваннями щодо подальших військових планів Росії

Директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня таємно приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє The Washington Post.

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Як зазначають журналісти, американський високопосадовець поділився з главою української держави своїми очікуваннями щодо подальших військових планів Росії.

«Після зустрічі Зеленський чітко зрозумів, що підтримка Києва з боку Вашингтона залишається сильною, а фінансування в розмірі $45 млрд, ухвалене Конгресом у грудні 2022 року, триватиме принаймні до липня або серпня», – пише WP.

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Нагадаємо, США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Цей пакет допомоги, який оцінюється в $2,5 млрд, є тридцятим вилученням обладнання з інвентарних запасів міністерства оборони США з серпня 2021 року. Він містить сотні бронетехніки, критично важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші важливі засоби

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