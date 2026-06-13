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Федоров назвав умови отримання відстрочки для контрактників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Федоров назвав умови отримання відстрочки для контрактників
фото: Міноборони

Гарантована для всіх контрактників мінімальна відстрочка триватиме пів року

Міністр оборони Михайло Федоров розповів, за яких умов та на який термін українські військові зможуть отримати відстрочку від служби після закінчення контракту, інформує «Главком».

За словами міністра, один із принципів нової контрактної системи – справедливо враховувати вже пройдений шлях військового, тобто що довша служба – то триваліша гарантована відстрочка.

«Після завершення контракту військові гарантовано отримуватимуть відстрочку. Її тривалість залежатиме не лише від типу контракту, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях. Для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби», – пояснив Федоров.

При цьому гарантована для всіх відстрочка – пів року. Далі її термін залежить від того, який контракт уклав військовослужбовець та як довго служив у війську. 

«Наприклад, є цивільний, який підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою – півтора року. Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець (у такому разі на 10 місяців), який з 2021 року у війську, то додається ще по шість місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го. Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає три роки і сім місяців відстрочки», – роз’яснив міністр.

Він наголосив, що завдання Міноборони – зробити систему військової служби прогнозованою та справедливою.

«Ті, хто довше захищав країну, повинні отримувати більше часу на відновлення після завершення служби. Це стосується і військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби», – анонсував Федоров.

Міноборони озвучило умови отримання відстрочки для контрактників
Міноборони озвучило умови отримання відстрочки для контрактників
інфографіка: Міноборони

Нагадаємо, 12 червня Україна оголосила про старт масштабної трансформації системи військової служби. Відповідний пакет рішень презентували прем'єрка Юлія Свириденко, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Михайло Федоров. Перший етап найбільшої реформи військової служби в історії незалежної України, який передбачає нові контракти, суттєве підвищення виплат, спрощення переведень між підрозділами та поетапне звільнення військових, які найдовше перебувають на фронті.

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Теги: Міноборони мобілізація Михайло Федоров армія ЗСУ військові

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