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Підвищення зарплат військовим. Міноборони повідомило подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Підвищення зарплат військовим. Міноборони повідомило подробиці
Виплати в усіх війскових формуються за єдиним принципом – «базова ставка» 20 тис. грн плюс додаткові винагороди за виконання бойових завдань
фото: Міноборони

Міністерство оборони України запускає комплексну трансформацію військової служби

Максимальна зарплата військових становитиме 460 тис. грн. Найвищі суми отримуватимуть піхотинці, які воюють на передовій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Міністерство оборони України запускає комплексну трансформацію військової служби. Зокрема, з’являться три типи контрактів: піхотно-штурмовий, бойовий і базовий. Виплати в усіх формуються за єдиним принципом – «базова ставка» 20 тис. грн плюс додаткові винагороди за виконання бойових завдань.

Піхотно-штурмовий контракт

Цей контракт передбачає службу на посадах піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інших, відповідно до Переліків посад і військових частин, затвердженого Міністерством оборони.

Передбачено такі терміни служби:

  • 14 місяців – для цивільних;
  • 10 місяців – для чинних військових;
  • 6+ місяців – для військових, звільнених зі служби під час дії особливого періоду.

Середня зарплата піхотинця становитиме 300 тис. грн на місяць. Максимальна сума – 460 тис. грн. Виплати складаються з двох частин – «базова ставка» 20 тис. грн плюс додаткові винагороди за принципом «10/20/40».

Додаткові винагороди:

  • 10 тис. грн на день – за виконання завдань безпосередньо на бойових позиціях на рівні взводного опорного пункту;
  • 20 тис. грн – за один день ударно-пошукових дій (знищення малих груп противника, розвідка, евакуація та повернення своїх позицій);
  • 40 тис. грн – за один день штурмових дій із просуванням вперед.

Ці додаткові нагороди також поширюються на захисників, які виконують бойові завдання з утримання й штурму позицій, перебувають на позиціях, але не підписали контракти.

Для підтвердження перебування військових у конкретний час на конкретних локаціях застосовуватиметься mission control. Якщо військовослужбовець на піхотно-штурмовому контракті тимчасово перебуває в тилу – у відрядженні або відпустці – до «бази» додатково доплачується 10 тис. грн. Таким чином, військовий отримуватиме від 30 тис. грн на місяць.

Бойовий контракт

Це тип контрактів розрахований на пілотів БпЛА, операторів наземних роботизованих комплексів (НРК), фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ), артилеристів тощо. Термін контракту – 24 місяці.

Щодо виплат: що ближче військовий до першої лінії, то більша в нього зарплата. Мінімально – 30 тис. грн, максимально – 120 тис. грн на місяць.

Виплати складаються з «базової ставки» 20 тис. грн і додаткових винагород за виконання бойових (спеціальних) завдань.

Додаткові винагороди на місяць:

  • 30 тис. грн – на посадах управління і забезпечення;
  • 50 тис. грн – на командних пунктах;
  • 100 тис. грн – у бою.

Якщо військовий на бойовому контракті тимчасово перебуває у відрядженні або відпустці, до «базових» доплачується 10 тис. грн, і він отримує мінімум 30 тис. грн на місяць. Якщо він виконує бойові завдання на першій лінії, додаткові винагороди розраховуються теж за принципом «10/20/40».

Базовий контракт

Передбачений для посад поза бойовими частинами. Укладається на термін 24 місяці.

Українські військові на цьому контракті отримуватимуть не менше 30 тис. грн на місяць. Виплати складаються з «базової ставки» 20 тис. грн і додаткових винагород за виконані бойові завдання.

За службу в тилу виплачуються «базові» 20 тис. грн плюс 10 тис. грн.

За бойові завдання в штабах, на пунктах управління або участь у бойових діях – додаткові виплати. Максимум для цього типу контактів – 120 тис. грн на місяць, як на бойовому контракті.

Під час виконання бойових завдань на першій лінії надбавки розраховуються, як у піхотно-штурмовому контракті. Також є можливість перевестись на бойовий чи піхотно-штурмовий контракти.

Додаткові виплати за новими контрактами

Для військовослужбовців передбачені винагороди:

  • 100 тис. грн – за кожного ворога, взятого в полон;
  • 15 тис. грн – за кожного знищеного ворога в контактному або стрілецькому бою.

Захисники, які в перший раз укладають контракт, отримуватимуть виплату в діапазоні 27-33 тис. грн, залежно від військового звання. 

Також раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 тис. грн.

Нагадаємо, 12 червня Україна оголосила про старт масштабної трансформації системи військової служби. Відповідний пакет рішень презентували прем'єрка Юлія Свириденко, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Михайло Федоров. Перший етап найбільшої реформи військової служби в історії незалежної України, який передбачає нові контракти, суттєве підвищення виплат, спрощення переведень між підрозділами та поетапне звільнення військових, які найдовше перебувають на фронті.

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Теги: військові Міноборони зарплата армія

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