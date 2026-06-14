14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 14 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

14 червня в Україні відзначають День працівників легкої промисловості. У світі відзначають Всесвітній день донора крові та Міжнародний день блогера. За церковним календарем віряни святкують День Всіх святих землі Української.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 14 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівників легкої промисловості

Цього дня в Україні відзначають професійне свято людей, які працюють у текстильній, швейній, шкіряній та взуттєвій галузях. В умовах повномасштабної війни працівники легкої промисловості виконують надважливу місію – вони забезпечують українських військових якісною формою, бронежилетами, взуттям та іншим необхідним спорядженням, тримаючи економічний та оборонний тил держави.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день донора крові

Цей день заснований під егідою ВООЗ з метою висловлення вдячності добровільним донорам, які рятують людські життя, та підвищення обізнаності суспільства про постійну потребу в безпечній крові та її компонентах. Для України під час війни донорство стало ще одним потужним інструментом порятунку поранених захисників і цивільних громадян, перетворившись на справжній «тиловий фронт».

Міжнародний день блогера

Неофіційне свято, яке об'єднує людей, що ведуть власні інтернет-щоденники, створюють контент для соціальних мереж та формують сучасний інформаційний простір. У теперішніх реаліях українські блогери відіграють важливу роль у волонтерських зборах, протидії ворожій пропаганді та поширенні правди про події в Україні на міжнародну аудиторію.

Релігійні свята та їхня історія

День Всіх святих землі Української

У другу неділю після П'ятидесятниці православна церква відзначає соборне свято на честь Всіх святих, які просіяли своїм праведним життям, подвигами та мучеництвом на українських землях. Церква згадує святих рівноапостольних княгиню Ольгу та князя Володимира, преподобних отців Києво-Печерських, Почаївських, святителів, чудотворців та новомучеників, які моляться за захист, мир і справедливість для України.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, день пророка Єлисея вважався часом, коли природа остаточно переходила до стабільного літнього ритму. Люди звертали увагу на такі прикмети:

Якщо цього дня паде рясний дощ – така погода затягнеться ще на кілька тижнів;

якщо бджоли сідають на квіти та активно збирають нектар – очікуйте на довгий період сухого тепла;

жаби голосно кумкають увечері – наступний день буде ясним і сонячним;

на небі зранку з'явилися густі хмари, які швидко зникають – до сильного вітру.

Історичні події

1834 рік – Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) отримує патент на наждачний папір;

1995 рік – загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захоплює лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори;

1997 рік – на аукціоні «Сотбі» в Нью-Йорку примірник книги коміксів «Бетмен» (1939) продають за $68 500;

2014 рік – біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збивають літак Іл-76 ВПС України, гине 49 військових, які перебували на борту;

2017 рік – у Лондоні займається 27 поверховий будинок – 12 людей гине та близько 80 людей поранені, інші пропали безвісти.

Именини

День ангела 14 червня святкують: Василь, Георгій, Іван, Йосип, Микола, Павло, Петро, Олена.