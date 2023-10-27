Пройшов Майдан та АТО. Згадаймо депутата Мирослава Ляшка, у якого залишилася вагітна дружина

Чоловік добровільно став на захист Батьківщини й воював у складі бригади «Азов»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Мирослава Ляшка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ніколи в історії не було й кількох десятиліть, щоб з нами не воювала Московія, якщо ми не були нею окуповані, як в часи СРСР. Та й тоді наш народ, культуру та мову знищували зсередини. Якщо ми зараз не здолаємо цю потворну державу, то в майбутньому доведеться воювати нашим нащадкам!» – наголошував боєць.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мирослав Ляшок народився в Шостці на Сумщині. Навчався в місцевих школах, здобув спеціальність електрика у вищому професійному училищі. Паралельно заочно здобував освіту на юридичному факультеті Сумського держуніверситету.

Одним з найулюбленіших видів відпочинку була рибалка, у якій він досяг значних успіхів. Будь-якій справі він віддавався сповна, захоплюючись і не лінуючись. Так, маленькі перші карасики поступово змінилися солідними рибинами, а замість простенької вудки юнак рибалив сучасним спінінгом. Іншим захопленням Мирослава була гра на гітарі, він закінчив музичну школу та грав у складі аматорської рок-групи.

На відміну від багатьох, хлопець мріяв про службу в армії та наполегливо готувався до цього. Заняття силовими видами спорту, пробіжки, стрибки з парашутом – ці та інші активності зміцнили тіло і дух. Мирослав ріс у дружній родині справжніх патріотів, з дитинства цікавився національно-визвольним рухом українців, розмірковував над роллю окремої людини у вирі історії. Армійську строкову службу Мирослав Ляшок проходив у Житомирі, у складі 95-ої окремої десантно-штурмової бригади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після повернення з армії вступив до Сумського держуніверситету. Брав участь у русі народного спротиву на Майдані у 2014 році. Того ж року добровольцем став на захист Батьківщини в складі Збройних Сил України.

Мирослав у зоні АТО фото: Мирослав Ляшок / facebook

У червні 2014 року Мирослав був зарахований, на той час, У батальйон спеціального призначення «Азов»… Побував у найгарячіших точках фронту, захищав Маріуполь, Мар’їнку, Іловайськ, за що мав нагороди. Саме в той час Мирослав підняв державний прапор з написом – «Шостка» на Сході, під кулями рашистів у Широкиному Донецької області, потрапивши на центральні телеканали.

Молодий юнак став яскравим символом незламності українців, їх волі до перемоги та віри фото з відкритих джерел

«Наш побратим жив за правилами українського націоналіста. Він завжди був свідомим громадянином і залишався таким на військовій службі, в зоні бойових дій чи в цивільному житті. Я пам'ятаю, коли ми зустрілися в рекрутинговому центрі в Києві. Це була усміхнена, мотивована людина, яка чекала деокупації всіх українських земель і знищення всіх ворогів своєї нації», – розповів побратим загиблого.

Після повернення з фронту Мирослав зайнявся суспільно-політичною діяльністю. Започаткував і очолив громадське об’єднання учасників АТО та бойових дій «Братерство». Був одним із засновників патріотичного табору ім. Івана Євдокименка, який загинув під час оборони Донецького аеропорту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мирослав був лідером «Європейської Солідарності» у Шосткинському районі на Сумщині фото: Мирослав Ляшок / facebook

Під час навчання в інституті Мирослав зустрів кохання свого життя – дівчину Юлію, яка стала його натхненням. Пара багато подорожувала, підкорила Говерлу, обожнювала походи та сплави на плотах. У 2018 році чоловік закінчив Сумський державний університет за спеціальністю економіст, отримавши ступінь магістра. У 2020 році його було обрано депутатом Шосткинської районної ради та головою депутатської фракції. У його характері поєднувалась ніжність і мужність, надійність і шляхетний авантюризм, турботливість і принциповість.

З початком повномасштабної російсько-української війни Мирослав став на захист України у складі 153-го батальйону територіальної оборони. Мирослав боронив спочатку Сумщину, а потім – схід України. Під час боїв за місто-фортецю Бахмут отримав поранення. Після реабілітації повернувся на фронт у складі легендарного «Азову». 21 жовтня цього року воїн отримав поранення під час виконання бойових завдань і за два дні помер.

Мирослав на фронті фото: Мирослав Ляшок / facebook

Або здобудеш Українську Державу, або загинеш в боротьбі за неї! Мирослав Ляшок

«Це дуже важка втрата. Наш лідер у Шостці, в мирному житті депутат місцевої ради від «Європейська Солідарність». Патріотичний, життєрадісний, розумний, з чудовим почуттям гумору і загостреним сприйняттям справедливості. Наш Мирослав Ляшок. Наш Мирек загинув під Вугледаром, стримуючи наступ ворога. Мирослав зі школи займав активну громадянську позицію. 24 лютого вступив до лав ТРО, захищаючи рідну Сумщину. Потім звільняв Схід України. Влітку 22-го він взяв коротку відпустку з фронту й одружився з коханою. Прекрасна молода родина…» – написала співголова фракції у Верховній Раді Ірина Геращенко.

Мирослав нещодавно побрався з коханою фото: Мирослав Ляшок / facebook

Мирослав з дружиною фото: Мирослав Ляшок / facebook

«Все почалося з Революції Гідності. А вже у 2014 році добровольцем пішов боронити країну. У мирному житті боровся проти «пʼятої колони», ОПЗЖ. А коли 24 лютого пролунали вибухи вже в його рідному місті – він знову взяв до рук зброю та повернувся до лав Збройних Сил. Тримав оборону на рідній Сумщині, потім на Сході. Він загинув, але залишається непереможеним. Щирі співчуття дружині, яка чекає дитину. Співчуття всій сімʼї, рідним та нашій родині «Європейської Солідарності». Памʼять про тебе назавжди у наших серцях. Помстимося виродкам», – зауважив пʼятий президент Петро Порошенко.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.