Додаток чи застосунок. Мовознавиця пояснила, яке слово правильне

Чи є синонімами «додаток» та «застосунок» у контексті цифровізації?

У контексті стрімкої діджиталізації та повсякденного використання ґаджетів, українці часто вагаються щодо правильного вживання термінів «додаток» і «застосунок». Мовознавиця Ольга Васильєва, у рубриці «Мовне питання» «Главкома», роз’яснила, яке зі слів є коректнішим.

Відповідаючи на запитання, чи є слова «додаток» та «застосунок» синонімами в контексті програм для пристроїв, Ольга Васильєва радить вживати лише слово «застосунок».

Мовознавиця пояснила свою позицію етимологією англійського слова «application», від якого походять обидва терміни в українській мові. Англійське «application» у значенні «програма» походить від дієслова «to apply», що перекладається як «застосовувати», а не «додавати».

Саме тому, на думку Васильєвої, «додаток» у значенні комп'ютерної програми є калькою з російського «приложения».

Отже, для позначення програмного забезпечення на смартфонах, планшетах чи комп’ютерах варто використовувати термін «застосунок», який краще відображає функціональне призначення програми – її застосування.

Нагадаємо, у сучасному українському мовленні часто побутує хибна думка, що слово «роковини» слід вживати лише щодо сумних дат, тоді як «річниця» – для позитивних подій. Проте це не відповідає історичним та словниковим нормам української мови.

До слова, у сучасному українському мовленні часто виникає питання щодо правильного вживання прислівників «українською» та «по-українському». Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома» роз'яснила нюанси їх використання, наголосивши на багатозначності варіанту «по-українському».

Мовознавиця зазначила, що прислівник «по-українському» часто викликає здивування або навіть відторгнення у деяких мовців через недостатню обізнаність. Однак, за її словами, це цілком коректна лексема.