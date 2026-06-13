Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 14 червня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 14 червня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 14 червня в церковному календарі – День пам’яті Всіх святих землі Української

14 червня православна церква відзначає особливе соборне свято – День пам’яті Всіх святих землі Української. Цей день присвячений усім праведникам, мученикам, святителям та чудотворцям, які своїм благочестивим життям і подвигами просіяли на наших рідних теренах від давнини до сьогодення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті Всіх святих землі Української

Яке релігійне свято відзначається 14 червня 2026: традиції та молитва фото 1

У другу неділю після П'ятидесятниці православні віряни традиційно вшановують Собор Всіх святих землі Української. Історія цього свята глибоко пов'язана з духовним становленням нашого народу, починаючи від перших проповідей апостола Андрія Первозванного на київських пагорбах.

Цього дня Церква згадує святих рівноапостольних княгиню Ольгу та князя Володимира Великого, які охрестили Русь-Україну; преподобних Антонія і Феодосія та інших отців Києво-Печерських, які заклали підвалини чернечого життя; святителів Петра Могилу та Димитрія Ростовського; праведного гетьмана Петра Калнишевського, а також тисячі новомучеників ХХ століття, які віддали життя за віру в часи радянських репресій. Усі вони є нашими небесними покровителями, які повсякчас моляться за захист, волю та справедливий мир для України.

Молитви дня

О, всі святі землі Української, славні праведники, мученики і чудотворці! До вас у щирій молитві звертаємо свої серця і благаємо: будьте нашими заступниками перед Престолом Всевишнього. Спогляньте на нашу рідну землю, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої біди, розрухи та скорботи. Зміцніть наш народ у вірі, подайте мудрість правителям, мужність та силу нашим захисникам. Нехай вашими молитвами запанує справедливий мир на нашій землі та благословення Боже перебуває з нами на віки віків.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей період вважався розквітом справжнього літа. Наші предки вірили, що прикмети цієї неділі можуть підказати, якою буде погода найближчим часом та чи варто чекати на багатий врожай:

  • Якщо цього дня йде теплий дощ – літо буде багатим на хліб та зернові культури.
  • Якщо бджоли активно літають і голосно гудуть – чекайте на тривалий період сонячного та сухого тепла.
  • Якщо зранку на траві немає роси – це вірна ознака того, що вечір принесе грозу.
  • У цей святковий недільний день вважалося добрим знаком зібратися всією родиною за спільним столом, а також допомогти тим, хто опинився у скруті, що приваблювало добробут у домівку.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 18 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 18 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
17 травня, 22:00
21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 травня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
22 травня, 22:00
Боєць на передовій може заробити 180–190 тис. грн на місяць
День морської піхоти України: скільки отримують морпіхи
23 травня, 08:30
Глава держави вручив трьом воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг»
Президент відзначив морських піхотинців державними нагородами
23 травня, 17:37
2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 червня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 2 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 червня 2026: традиції та молитва
1 червня, 22:00
4 червня: який сьогодні день, традиції та заборони
4 червня: який сьогодні день, традиції та заборони
4 червня, 00:00
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 червня, 00:00

Суспільство

Додаток чи застосунок. Мовознавиця пояснила, яке слово правильне
Додаток чи застосунок. Мовознавиця пояснила, яке слово правильне
Підвищення зарплат військовим. Міноборони повідомило подробиці
Підвищення зарплат військовим. Міноборони повідомило подробиці
Яке релігійне свято відзначається 14 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 червня 2026: традиції та молитва
Повернення із СЗЧ: міністр оборони розповів про оновлення
Повернення із СЗЧ: міністр оборони розповів про оновлення
Федоров назвав умови отримання відстрочки для контрактників
Федоров назвав умови отримання відстрочки для контрактників
«Герань-5». Дослідник трофейної зброї розповів про новий російський «шахед»
«Герань-5». Дослідник трофейної зброї розповів про новий російський «шахед»

Новини

В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
Вчора, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
Вчора, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
Вчора, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
Вчора, 17:09
Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)
Вчора, 15:16

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua