Яке релігійне свято відзначається 14 червня 2026: традиції та молитва

Свята 14 червня в церковному календарі – День пам’яті Всіх святих землі Української

14 червня православна церква відзначає особливе соборне свято – День пам’яті Всіх святих землі Української. Цей день присвячений усім праведникам, мученикам, святителям та чудотворцям, які своїм благочестивим життям і подвигами просіяли на наших рідних теренах від давнини до сьогодення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 червня 2026 року.

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Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті Всіх святих землі Української

У другу неділю після П'ятидесятниці православні віряни традиційно вшановують Собор Всіх святих землі Української. Історія цього свята глибоко пов'язана з духовним становленням нашого народу, починаючи від перших проповідей апостола Андрія Первозванного на київських пагорбах.

Цього дня Церква згадує святих рівноапостольних княгиню Ольгу та князя Володимира Великого, які охрестили Русь-Україну; преподобних Антонія і Феодосія та інших отців Києво-Печерських, які заклали підвалини чернечого життя; святителів Петра Могилу та Димитрія Ростовського; праведного гетьмана Петра Калнишевського, а також тисячі новомучеників ХХ століття, які віддали життя за віру в часи радянських репресій. Усі вони є нашими небесними покровителями, які повсякчас моляться за захист, волю та справедливий мир для України.

Молитви дня

О, всі святі землі Української, славні праведники, мученики і чудотворці! До вас у щирій молитві звертаємо свої серця і благаємо: будьте нашими заступниками перед Престолом Всевишнього. Спогляньте на нашу рідну землю, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої біди, розрухи та скорботи. Зміцніть наш народ у вірі, подайте мудрість правителям, мужність та силу нашим захисникам. Нехай вашими молитвами запанує справедливий мир на нашій землі та благословення Боже перебуває з нами на віки віків. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей період вважався розквітом справжнього літа. Наші предки вірили, що прикмети цієї неділі можуть підказати, якою буде погода найближчим часом та чи варто чекати на багатий врожай: