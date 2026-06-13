Повернення військовослужбовців із СЗЧ: міністр оборони розповів про оновлення

З 12 червня і до 20 вересня 2026 року військові, які самовільно залишили службу, можуть добровільно повернутися у підрозділ, який оберуть самі, з відновленням виплат

За словами міністра, для тих, хто готовий повернутися до служби, створено простий, швидкий і прозорий механізм через застосунок «Армія+»

Міністерство оборони України реформує систему повернення військовослужбовців із СЗЧ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

За словами міністра, для тих, хто готовий повернутися до служби, створено простий, швидкий і прозорий механізм через застосунок «Армія+». Військовий може самостійно обрати новий підрозділ із переліку, отримати супровід на всіх етапах та гарантії після повернення.

«Наше завдання – дати мотивованим людям можливість повернутися до служби без зайвої бюрократії та застосувати свій досвід там, де він буде найбільш корисним обороні країни», – наголосив Федоров.

Упродовж 100 днів – з 12 червня і до 20 вересня 2026 року – військові, які самовільно залишили службу, можуть добровільно повернутися у підрозділ, який оберуть самі, з відновленням виплат. Така можливість надається тим, у кого самовільне залишення частини зафіксували до 12.06.2026 року. Процедура доступна для військових ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ), а для Нацгвардії запрацює найближчими днями.

Добровільне повернення дає можливість обрати бригаду в межах своєї структури та вказати бажану посаду. У міністерстві попередили, що у разі ігнорування цієї можливості військовослужбовці втратять право вибору, а також можливість швидкого повернення із СЗЧ з відновленням виплат.

Рапорт обіцяють опрацювати до семи днів, а після прибуття і зарахування – повернути виплати та інше забезпечення. Подати рапорт можна трьома способами: в «Армія+», напряму в частину для ЗСУ і ДССТ або через 1-й чи 2-й центр рекрутингу лише для ЗСУ. Подати одночасно кілька рапортів не можна.

Алгоритм повернення через застосунок передбачає кілька етапів. Спочатку в Армія ID з’явиться стрічка «Зафіксовано відсутність на службі», після чого у вкладці сервісів та рапортів потрібно обрати «Повернення на службу після СЗЧ». Далі необхідно обрати нову військову частину зі списку своєї структури, вказати напрям служби, досвід і підписати рапорт онлайн. Після перевірки представники частини зв’яжуться для уточнення деталей. Після погодження в застосунку з’явиться статус «У дорозі», який є підтвердженням добровільного повернення.

Для ЗСУ і ДССТ дається 5 діб на дорогу, для НГУ – 96 годин, а вирушати треба після сповіщення в «Армія+» про підписання наказу Командувача НГУ, на що дається 72 години.

Якщо рапорт подається через центр рекрутингу ЗСУ, військовий отримує паперовий припис і п'ять діб на доїзд до частини.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров розповів, за яких умов та на який термін українські військові тепер зможуть отримати відстрочку від служби після закінчення контракту.

Як повідомлялося, 12 червня Україна оголосила про старт масштабної трансформації системи військової служби. Відповідний пакет рішень презентували прем'єрка Юлія Свириденко, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Михайло Федоров. Перший етап найбільшої реформи військової служби в історії незалежної України, який передбачає нові контракти, суттєве підвищення виплат, спрощення переведень між підрозділами та поетапне звільнення військових, які найдовше перебувають на фронті.