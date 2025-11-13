Зеленський відзначив воїнів 128-ї ОГШБр державними нагородами (фото)

Командир бригади Ігор Бурдейний доповів про бойові дії на напрямку

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яка обороняє район Степногірська на Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Командир бригади Ігор Бурдейний доповів главі держави про бойові дії на напрямку й активізацію штурмових дій окупантів останнім часом. Зокрема, про спроби ворога обійти українські оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості.

фото: Офіс президента

Президент обговорив із військовим командуванням реалізацію програм із закупівлі дронів за власні кошти бригад і за електронні бали в межах «Армії дронів.Бонус», а також особливості застосування дронів «Вампір». Глава держави зазначив, що всі порушені питання будуть опрацьовані та вирішені.

Володимир Зеленський подякував воїнам та їхнім побратимам за захист України і відзначив державними нагородами. «Хочу нагородити вас і подякувати вам за захист держави, нашої територіальної цілісності, за те, що допомагаєте один одному. Бережіть себе. Дякую, що наближаєте нашу перемогу. Всім бажаю перемоги та справедливого миру для всіх нас», – сказав він.

Також на Запоріжжі, у пункті управління 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг», яка у складі 17-го корпусу веде оборону на оріхівському напрямку, президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та відзначив їх державними нагородами.