Бої за Куп’янськ: Сили оборони відрізали окупантів від основних шляхів постачання

Сили оборони відрізали окупантів у північній частині Куп'янська від основних поставок. Про це заявив начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає «Главком».

«Наразі триває операція з ліквідації осередків росіян у північній частині міста. Не скажу, що це дуже просто, але з огляду на те, що вони відрізані від основних поставок і їм зараз не може ефективно надходити підкріплення, вони перебувають у значно гіршій ситуації, ніж були українські захисники навіть у найгірший момент», – сказав Трегубов, додавши, що постачання росіянам до Куп'янська відбувається лише за допомогою дронів.

Віктор Трегубов наголосив: «Спроби поповнення або заїхати автомобілями в північні райони ефективно блокуються українськими ударами. Тобто вони не можуть ефективно постачати військам, які є в місті, але можуть на них скидати ті чи інші продукти або боєприпаси».

Нагадаємо, російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи прапорами там, де присутні їхні малі групи. Окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів. В Угрупованні об’єднаних сил підкреслили, що Сили оборони України вдячні російським командирам за те, що подібними акціями допомагають «підсвітити» розкидані Куп’янськом малі групи піхоти.

До слова, українські війська нещодавно мали успіх на куп'янському напрямку, зокрема на північ від Піщаного, тоді як інформація про значні просування російських сил у центрі Куп'янська та інших локаціях не підтверджується.