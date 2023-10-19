Залишив бізнес та пішов добровольцем на фронт. Згадаймо розвідника та пасічника Андрія Павлюка

«Чи було страшно? Було, а не за себе! За всіх близьких людей, родичів, друзів, працівників, навіть за бджіл було страшно»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Павлюка.

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У мирному житті 28-річний Андрій Павлюк займався бджолярством та був власником крамнички Bee Strong в Івано-Франківську. З перших днів війни пішов захищати рідну землю.

Андрій Павлюк загинув 22 листопада 2022 року, виконуючи бойове завдання в розвідці фото: Андрій Павлюк / facebook

За три тижні від початку служби Андрій написав у соцмережах пост-маніфест, у якому виклав власні роздуми щодо того, що саме спонукало його полишити мирне життя, батьків, друзів, свою справу.

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«…це було моє свідоме чітке рішення, два дні роздумів після оголошення, переформатація бізнесу, передача в управління помічникам і партнерам-працівникам. Чи було страшно? Було, а не за себе! За всіх близьких людей, родичів, друзів, працівників, навіть за бджіл було страшно. Головне у цій справі – холодний розум та чітка стратегія. Можна було піти у тероборону і залишитися у місті, але я прийняв рішення, що час! І так усі ці роки я згасав, потроху, що навіть не спробував, боявся, боявся, що не вернуся, бо я такий – люблю йти до кінця…

Зараз помудрішав та порозумнішав, це не 2014 рік, коли ще був студентом і війна тільки на Сході була, де населення було проти України. Це зараз ми стоїмо за Незалежність нашої держави. І кого би не спитав, ніхто відступати не збирається, як би не було страшно… Якби не пішов, напевно би, собі не пробачив, хоч все пізнається у порівнянні, і це ще один щабель у моєму житті, який ми пройдемо разом із гордо піднятою головою! Ми переможемо, я впевнений у цьому!» – написав Андрій 19 березня 2022 року.

Андрій Павлюк народився в селі Палашівці, нині Білобожницької громади Чортківського району Тернопільської области. Хлопець виріс у родині пасічників. Він і сам ним стане (уже у третьому поколінні), а трохи згодом буде наймолодшим на Чортківщині бджолярем.

Свою справу Андрій розпочинав із виробництва свічок фото: Андрій Павлюк / facebook

Закінчив Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ, Тернопільський національний економічний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

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З 2016 року жив в Івано-Франківську, де мав магазин продуктів з меду «Bee Strong». Був головою громадської організації «Об'єднання пасічників Чортківщини» і учасником «Спілки пасічників України».

Андрій був пасічником в третьому поколінні фото з відкритих джерел

«Він народився в селі Палашівка Білобожницької громади, там ходив до школи, потім сім’я переїхала в Білобожницю. Андрій в сусідньому селі Калинівщина мав пасіку велику. Останніми роками він жив в Івано-Франківську, там купив квартиру, там і відкрив магазин. Був дуже активним. Всі знають, він був веселий хлопець. Ми на сесії виділили кошти, щоб оплатити ремонти в автомобілях в тій частині, де він служив, бо він звернувся, щоб допомогли», – зауважив голова Білобожницької сільської ради Віктор Шепета.

Ще до війни продукцію Андрія Павлюка знало пів Івано-Франківська. Хлопець їздив по Україні на галузеві виставки, очолив об’єднання пасічників Чортківщини, брав активну участь у роботі об’єднання пасічників Тернопільщини.

Усі дотичні до галузі знають, скільки українські бджолярі доклали зусиль, щоб український мед завоював гідну позицію на полицях магазинів по усьому світу – Україна кілька років входить до п’ятірки найбільших експортерів солодкого продукту.

Андрій жив бджільництвом, дуже докладався до розвитку справи, поступово розвиваючи свій медовий бізнес фото: Андрій Павлюк / facebook

У хлопця було багато мрій і ще більше амбітних планів. Він жартома називав себе мільйонером, адже мав 9 мільйонів бджіл. Проте всі плани зруйнувала війна.

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З початком російського повномасштабного вторгнення в Україну Андрій Павлюк добровільно вступив у лави 45-ї окремої артилерійської бригади. Був начальником розвідки 64-го окремого артилерійського дивізіону. Загинув 22 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання в розвідці, підірвавшись на міні.

Похований в селі Білобожниці Чортківського району поруч зі своїм вчителем Олегом Барною.

У наступні дні після звістки про загибель Андрія двері до його крамнички Bee Strong в Івано-Франківську, у якій продаються мед та супутні товари, відчинялися майже без упину. Десятки людей, які знали власника особисто, і які були всього лише постійними покупцями його меду з власної пасіки, йшли, аби залишити слова подяки. За найсмачніший карпатський мед, за щирість, з якою він любив Україну, за мужність та звитягу, які покликали його до лав Збройних сил.

Андрій був наполегливим, позитивним, дуже вмотивованим і цілеспрямованим фото: Андрій Павлюк / facebook

«Андрій – це один з тих людей, який дуже любив свою справу і дуже любив мед. Завжди не здавався, навіть, коли працював у великий мінус. Спілкуючись із ним, можна було відчути його енергію та впевненість у всьому, що він робить. Можна багато ще гарних слів казати про нашого Андрія, але в першу чергу хочемо подякувати кожному за співчуття та теплі слова, адже ми розуміємо, що дуже багато людей вірили та гарно відносилися до нього», – написала команда загиблого.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.