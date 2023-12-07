Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Загинули під час евакуації з Ірпеня. Згадаймо Івана Метя та його маму

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Загинули під час евакуації з Ірпеня. Згадаймо Івана Метя та його маму
Російські терористи з танка розстріляли маму із сином просто у дворі їхнього житлового комплексу
фото: Marina Met / Facebook

Ідентифікувати загиблих вдалося лише за документами, які були знайдені поруч у маленькій обгорілій жіночій сумочці

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо 12-річного Івана Метя та його маму.

Дві могили на території житлового комплексу в Ірпені. Над ними – хрести з фанери, підписи: Марина Меть, Іван Меть – та дати народження: 14 лютого 1980 року і 4 грудня 2009 року. І одна на двох дата смерті – 5 березня 2022-го. Того дня мама із сином загинули від обстрілів під час евакуації з Ірпеня. Хлопчик з мамою вийшли на подвір’я власного будинку, щоб спробувати евакуюватись.

Іван Меть та його мама Марина
Іван Меть та його мама Марина
фото: Marina Met / Facebook

Іван Меть жив з мамою у новій квартирі, яку вони дуже довго мріяли придбати. Сім’я саме в Ірпені почала будувати нове щасливе життя. Щороку відпочивали на морі.

Іван був дуже веселим хлопцем, любив пожартувати
Іван був дуже веселим хлопцем, любив пожартувати
фото: Marina Met / Facebook

Друзі та знайомі з ніжністю та теплом відгукуються про Ваню: «Ванічка – один з найрозумніших, неординарних хлопчиків!», – написала подруга сім’ї, Галина. «Марина просто обожнювала свого сина, Ванічка був її щастям», – розповіла подруга мами Івана, Ольга.

42-річну Марину та її 12-річного сина Івана 5 березня 2022-го розстріляли з російського танка у дворі багатоквартирного будинку
42-річну Марину та її 12-річного сина Івана 5 березня 2022-го розстріляли з російського танка у дворі багатоквартирного будинку
фото: Marina Met / Facebook

У Івана залишилась старша сестра, бабуся та дідусь.

Загинули під час евакуації з Ірпеня. Згадаймо Івана Метя та його маму фото 1
фото: Marina Met / Facebook

Марина Меть, жителька Ірпеня була розстріляна росіянами у дворі власного житлового будинку. 5 березня жінка з сином вийшли з будинку, щоб евакуюватись. Мимо проїжджав танк, що вистрілив просто в них. Ідентифікувати загиблих вдалося лише за документами, які були знайдені поруч у маленькій обгорілій жіночій сумочці.

«Я до останнього не знала, що Марина загинула. Вже думала постити інформацію в телеграм-каналі для пошуку зниклих, тому що вона з 9 березня не відповідала на мої повідомлення. Завжди одразу відписувала, а тут просто зникла», – розповідає подруга Марини, Ольга.

Загинули під час евакуації з Ірпеня. Згадаймо Івана Метя та його маму фото 2
фото: Marina Met / Facebook

Востаннє на зв’язок жінка вийшла ще 2 березня. Сказала, що в них із сином все добре, тільки укриття далеко, тому вони не виходитимуть з будинку. Марина жила в цій квартирі вдвох із 12-річним сином Іваном. А ще кішка, собака і сусідські папуги, тому виїжджати вони не хотіли. Старша 22-річна дочка та мама Марини були в селі неподалік.

Загинули під час евакуації з Ірпеня. Згадаймо Івана Метя та його маму фото 3
фото: Marina Met / Facebook

Марина Меть працювала керівником HR департаменту, обожнювала море та свою нову квартиру в Ірпені, куди тривалий час мріяла переїхати.

Марина Меть була знавчинею своєї справи, її любили в усіх колективах
Марина Меть була знавчинею своєї справи, її любили в усіх колективах
фото: Marina Met / Facebook

Родина, друзі та знайомі дуже тепло розповідають про цю сім’ю: «Маринка дуже любила життя, спілкування, природу, з дитинства обожнювала тварин, тому у неї був песик і котик, які з нею і загинули. Вона надзвичайно любила подорожі та море. А синочок Ваня був сенсом її життя. У Марини залишилася старша донька». 

Марина була дуже товариською, завжди запрошувала гостей на всі свята. А ще – смачно готувала. 

Загинули під час евакуації з Ірпеня. Згадаймо Івана Метя та його маму фото 4
фото: Marina Met / Facebook

Місцевий мешканець Віталій обороняв у ці дні місто. Він був на посту за сотню метрів від місця, де сталася трагедія, і не виключає ймовірності того, що мати з дитиною могли загинути не від танка, а внаслідок мінометного обстрілу: саме в цей час окупанти вгатили ще й з міномета. 

Після мінометних обстрілів районом пройшла колона броньованої техніки, за нею – піхота. Був бій. Одразу по тому Віталію знову довелося прийти на місце загибелі Марини й Івана: біля обгорілих тіл чоловік побачив слід від розриву міни. 

Загинули під час евакуації з Ірпеня. Згадаймо Івана Метя та його маму фото 5
фото: Marina Met / Facebook

Зауважимо, згідно з останніми даними ООН, російські терористи за час повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 10 тис. і поранили 18,5 тис. мирних українців. Серед загиблих – щонайменше 560 дітей, поранених неповнолітніх – понад 1200. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.

За останніми даними Офісу генпрокурора, в Україні через російську агресію загинуло щонайменше 512 дітей. Ще понад 1150 постраждали. Ці цифри також не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Ворожа ракета влучила у будинок. Згадаймо семирічного Олексія Бондаря та його рідних
Теги: пам'ять смерть Київщина діти дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лейтенанту поліції Даніїлу Сафонову було 29 років
Боронив Маріуполь до останнього. Згадаймо Героя – поліцейського Даніїла Сафонова з Донецька
7 листопада, 09:00
Спортсмен віддав життя за незалежність України
В останню мить свого життя біг до пораненого бійця. Згадаймо хокеїста та вчителя Олексія Логінова
18 листопада, 09:00
Іван Лєщєнков мав беззаперечний авторитет у своїх бійців, тренувався і тренував, був прикладом, офіцером, за яким йшли люди
Його імʼя було таємницею навіть після загибелі. Згадаймо Героя Івана Лєщєнкова з Луганщини
21 листопада, 09:00
Олександр загинув від прямого мінометного попадання в бліндаж
Готував на позиціях смаколики для побратимів. Згадаймо Олександра Ращупкіна
27 листопада, 09:00
У рідному селі Анну запам’ятали як усміхнену, життєрадісну, небайдужу до людського горя та біди людину
Подалася до лав ЗСУ ще у 2016 році. Згадаймо Анну Ярмуратій
28 листопада, 09:00
Наталія Фраушер загинула у 46 років
Повернулась з Австрії, щоб рятувати воїнів в Україні. Згадаймо Наталію Фраушер
2 грудня, 09:00
Після анексії Криму у 2014 році Моджахед вирішив воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону «Торнадо»
Білорус, який став на захист України. Згадаймо Даніїла Ляшука з позивним Моджахед
4 грудня, 09:00
23-річний Андрій віддав життя за Батьківщину
Діджей з Херсона пішов на фронт добровольцем та загинув під Бахмутом. Згадаймо Андрія Мехрякова
5 грудня, 09:00
До початку повномасштабного вторгнення росіян Кінаш займався документуванням воєнних злочинів росіян на Донбасі
Хотів жити до 100 років і ходити в гори. Згадаймо офіцера Ореста Кінаша
Вчора, 09:00

Суспільство

Загинули під час евакуації з Ірпеня. Згадаймо Івана Метя та його маму
Загинули під час евакуації з Ірпеня. Згадаймо Івана Метя та його маму
Сьогодні розпочинається святкування Хануки: традиції та звичаї
Сьогодні розпочинається святкування Хануки: традиції та звичаї
На Прикарпатті знайдено тіло новонародженої дитини
На Прикарпатті знайдено тіло новонародженої дитини
Убивство ексдпутата Киви: стали відомі нові подробиці (відео)
Убивство ексдпутата Киви: стали відомі нові подробиці (відео)
Ліквідація Киви: у мережі з'явилося перше відео з місця події
Ліквідація Киви: у мережі з'явилося перше відео з місця події
У Миколаївському соборі вперше за майже 200 років відбулося богослужіння українською
У Миколаївському соборі вперше за майже 200 років відбулося богослужіння українською

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Німецький депутат пропонує відсилати українських біженців на війну
40K
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
38K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
33K
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
25K
Афера під Києвом. Батюшка Московського партіархату відібрав храм у громади села
20K
Ірландія в оригінальний спосіб вирішила проблему із житлом для біженців

Новини

Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Вчора, 07:22

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua