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Діджей з Херсона пішов на фронт добровольцем та загинув під Бахмутом. Згадаймо Андрія Мехрякова

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Діджей з Херсона пішов на фронт добровольцем та загинув під Бахмутом. Згадаймо Андрія Мехрякова
23-річний Андрій віддав життя за Батьківщину
фото з відкритих джерел

Побратими пригадують загиблого як мужнього та відважного воїна

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Мехрякова.

У боях під Бахмутом на Донеччині 4 квітня цього року загинув херсонець Андрій Мехряков із позивним Мех. Він був воїном-навідником у третій окремій штурмовій бригаді, що була сформована 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони «Азов».

Андрій виявляв себе як відважний боєць
Андрій виявляв себе як відважний боєць
фото з відкритих джерел

До повномасштабної війни Андрій був діджеєм в одному з херсонських клубів. Виступав під творчим псевдонімом Dj Apache.

Діджей з Херсона пішов на фронт добровольцем та загинув під Бахмутом. Згадаймо Андрія Мехрякова фото 1
фото з відкритих джерел

До війська херсонець пішов добровольцем. Хлопцю було 23 роки. Він потрапив до підрозділу, коли той працював на Бахмутському напрямку, згадує його побратим Іван Старостенко.

Підрозділ як родина, у всіх свої нюанси, суперечки і інша х*рня але усі один за одного готові спуститись в пекло…

Андрій Мехряков

«Прийшов у складний час для нас, для нашого підрозділу, тому що ми до приходу Мєха уже втратили чотирьох наших друзів на Бахмутському напрямку. Прийшов, влився одразу в колектив. Ми самі херсонці. Тренувався, був відповідальним. Талановитий боєць, вів за собою людей у бій. Був командиром відділення», – розповів Іван Старостенко.

Андрій Мехряков віддав своє життя за майбутнє України
Андрій Мехряков віддав своє життя за майбутнє України
фото з відкритих джерел

Побратим Богдан Най наголосив, що Андрій був хорошою людиною. Дуже був веселий, завжди приходив на допомогу. «Він працював у Херсоні діджеєм, дуже гучним діджеєм, який виступав у всіх клубах. Гарну музику робив, усі раділи».

Діджей з Херсона пішов на фронт добровольцем та загинув під Бахмутом. Згадаймо Андрія Мехрякова фото 2
фото з відкритих джерел

Андрій загинув 4 квітня у бою під Бахмутом під час виконання бойового завдання. «Російські війська тримали важкий сектор. На час, коли загинув Мєх, це був найгарячіший сектор на Бахмутському напрямку. У той день вони «штурманули» пару будинків з противником», – розповів Іван Старостенко.

Діджей з Херсона пішов на фронт добровольцем та загинув під Бахмутом. Згадаймо Андрія Мехрякова фото 3
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять смерть військові

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