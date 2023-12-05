Діджей з Херсона пішов на фронт добровольцем та загинув під Бахмутом. Згадаймо Андрія Мехрякова
Побратими пригадують загиблого як мужнього та відважного воїна
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Мехрякова.
У боях під Бахмутом на Донеччині 4 квітня цього року загинув херсонець Андрій Мехряков із позивним Мех. Він був воїном-навідником у третій окремій штурмовій бригаді, що була сформована 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони «Азов».
До повномасштабної війни Андрій був діджеєм в одному з херсонських клубів. Виступав під творчим псевдонімом Dj Apache.
До війська херсонець пішов добровольцем. Хлопцю було 23 роки. Він потрапив до підрозділу, коли той працював на Бахмутському напрямку, згадує його побратим Іван Старостенко.
Підрозділ як родина, у всіх свої нюанси, суперечки і інша х*рня але усі один за одного готові спуститись в пекло…
Андрій Мехряков
«Прийшов у складний час для нас, для нашого підрозділу, тому що ми до приходу Мєха уже втратили чотирьох наших друзів на Бахмутському напрямку. Прийшов, влився одразу в колектив. Ми самі херсонці. Тренувався, був відповідальним. Талановитий боєць, вів за собою людей у бій. Був командиром відділення», – розповів Іван Старостенко.
Побратим Богдан Най наголосив, що Андрій був хорошою людиною. Дуже був веселий, завжди приходив на допомогу. «Він працював у Херсоні діджеєм, дуже гучним діджеєм, який виступав у всіх клубах. Гарну музику робив, усі раділи».
Андрій загинув 4 квітня у бою під Бахмутом під час виконання бойового завдання. «Російські війська тримали важкий сектор. На час, коли загинув Мєх, це був найгарячіший сектор на Бахмутському напрямку. У той день вони «штурманули» пару будинків з противником», – розповів Іван Старостенко.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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