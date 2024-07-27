Зеленський вручив нагороди лікарям і пораненим військовим у Інституті травматології та ортопедії

Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять усіх лікарів і бойових медиків, чиї життя забрала війна

Із нагоди Дня медичного працівника України президент Володимир Зеленський відвідав Інститут травматології та ортопедії НАМН України і повідомив, що закладу надано статусу національного. Про це інформує Офіс президента.

«Я підписав відповідний указ. Це не лише юридичний статус, не лише визнання вашої професійності та внеску в спроможність української медицини – це реальна вдячність усіх нас, нашої держави за вашу роботу. Щотижня по 300 операцій, більшість із яких найвищого рівня складності. Це абсолютно достойна ваша робота, яка додає гідності всій нашій державі. Дякую вам за це!» – наголосив президент.

Він зазначив, що в Україні немає такої лікарні, яка не відчула б наслідків війни. Усі медзаклади приймають поранених із фронту або зазнають обстрілів від російської армії.

«Навіть після таких жорстоких російських атак, як проти «Охматдиту» і ще сотень лікарень, які зруйновані чи пошкоджені російськими обстрілами, ми не втрачаємо здатності нашої медицини рятувати життя. Це виключно ваша професійність, ваша сила, ваш характер, які працюють заради всієї України. Дякую!» – сказав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять усіх лікарів і бойових медиків, чиї життя забрала війна.

Глава держави привітав працівників медустанови та військових лікарів із професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

Президент вручив нагороди медикам Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національного інституту травматології та ортопедії, Головного клінічного військового госпіталю, Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», Центру екстреної медичної допомоги Харківської області, Великоолександрівської лікарні Херсонської області та Чернігівської міської лікарні № 2.

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими, які проходять лікування в закладі, подякував за захист України та відзначив їх державними нагородами.

Зеленський відвідав наших захисників, які проходять лікування. Поспілкувався з хлопцями та відзначив їх державними нагородами. pic.twitter.com/tTjSyeRxLj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 27, 2024

Директор Національного інституту травматології та ортопедії Юрій Поляченко розповів про досвід лікування постраждалих під час війни, зокрема про роботу з бойовими травмами від 2014 року. За час повномасштабної війни потужності в цьому напрямі вдалося збільшити, а тепер поліпшують умови лікування та реабілітації.

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Раніше Президент України Володимир Зеленський привітав медичних працівників із професійним святом.

Також Нацбанк випустив монету, присвячену медичним працівникам.