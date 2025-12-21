Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Рубіо пояснив, на що мають піти Росія та Україна, щоб припинити війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо пояснив, на що мають піти Росія та Україна, щоб припинити війну
Американські партнери наразі з’ясовують, чи готові сторони до компромісу
фото з відкритих джерел

Для досягнення миру обидві сторони мають «щось дати»

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Росія та Україна повинні піти на компроміси, щоб припинити війну. Американські партнери наразі з’ясовують, чи готові сторони до цього. Як інформує «Главком», про це пише The Independent.

«Закінчення війни вимагатиме від обох сторін щось дати, і США з’ясовують, що обидві сторони готові дати», – заявив Рубіо.

Він додав, що не знає, чи хоче Путін укласти угоду, чи забрати всю країну. Це речі, про які він «не говорив відкрито».

«Ми знаємо, чого вони хотіли досягти спочатку, коли почалася війна. Вони не досягли цих цілей», — резюмував Рубіо.

Напередодні Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, прибув до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України. За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

Згодом Дмитрієв заявив про те, що переговорний процес у Сполучених Штатах, присвячений питанню припинення війни в Україні, просувається добре. 

Зустріч Дмитрієва в Маямі відбулася після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

Читайте також:

Теги: росія війна путін Володимир Зеленський Україна диктатор переговори Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мирний план США: Україні пропонують умови Путіна на тлі корупційного скандалу?
Мирний план США: Україні пропонують умови Путіна на тлі корупційного скандалу?
21 листопада, 18:10
Співробітники екстрених служб зберігають присутність у центрі Вашингтона
Стрілянина у США, вибухи в окупованих Донецьку та Луганську: головне за ніч
27 листопада, 05:36
«Бородинський» хліб обурив письменницю
Письменницю обурило, що й досі продається хліб «Бородинський»
2 грудня, 20:06
Гринкевич закликає готуватися до гібридних загроз
НАТО попереджає про зростання гібридних загроз
4 грудня, 21:38
Жінки й чоловіки, засуджені до строків від двох до 11 років, нарешті на рідній землі
Буданов поділився кадрами повернення 31 громадянина України, яких утримували у Білорусі
22 листопада, 20:24
Будівля Харківської ОВА до та після ракетного удару Росії у 2022 році
Ідеальна громада? Як створити справжній дім, у якому хочеться жити всім
29 листопада, 08:00
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 373 танків
Втрати ворога станом на 27 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
27 листопада, 06:48
Кремль підтвердив зустріч Путіна та Орбана
Кремль підтвердив зустріч Путіна та Орбана
28 листопада, 09:46
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Федерація лижних видів спорту визнала нейтральною росіянку Непряєву, яка незаконно відвідувала Крим
10 грудня, 13:01

Соціум

Рубіо пояснив, на що мають піти Росія та Україна, щоб припинити війну
Рубіо пояснив, на що мають піти Росія та Україна, щоб припинити війну
Саакашвілі звернувся до прихильників у свій день народження
Саакашвілі звернувся до прихильників у свій день народження
Стрілянина в Південній Африці забрала дев’ять життів
Стрілянина в Південній Африці забрала дев’ять життів
У Сан-Франциско стався масштабний блекаут
У Сан-Франциско стався масштабний блекаут
Партизани паралізували ключовий вузол постачання РФ
Партизани паралізували ключовий вузол постачання РФ
Японка вийшла заміж за партнера, згенерованого штучним інтелектом
Японка вийшла заміж за партнера, згенерованого штучним інтелектом

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua