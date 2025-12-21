Рубіо пояснив, на що мають піти Росія та Україна, щоб припинити війну

Для досягнення миру обидві сторони мають «щось дати»

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Росія та Україна повинні піти на компроміси, щоб припинити війну. Американські партнери наразі з’ясовують, чи готові сторони до цього. Як інформує «Главком», про це пише The Independent.

«Закінчення війни вимагатиме від обох сторін щось дати, і США з’ясовують, що обидві сторони готові дати», – заявив Рубіо.

Він додав, що не знає, чи хоче Путін укласти угоду, чи забрати всю країну. Це речі, про які він «не говорив відкрито».

«Ми знаємо, чого вони хотіли досягти спочатку, коли почалася війна. Вони не досягли цих цілей», — резюмував Рубіо.

Напередодні Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, прибув до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України. За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

Згодом Дмитрієв заявив про те, що переговорний процес у Сполучених Штатах, присвячений питанню припинення війни в Україні, просувається добре.

Зустріч Дмитрієва в Маямі відбулася після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.