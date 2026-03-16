Боронив Україну з початку війни. Згадаймо Андрія Кріля

Андрій Кріль був учасником АТО, з початком повномасштабного вторгнення РФ знову став на захист Батьківщини

Кріль боронив Україну на запорізькому, донецькому та південно-слобожанському напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Кріля.

Захисник України Андрій Кріль загинув в останній день зими, 28 лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Андрій Кріль народився 23 грудня 1975 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №60 м. Львова. Згодом здобув професію слюсаря у Львівському вищому професійному політехнічному училищі.

Проходив строкову військову службу. Працював у сфері будівництва на приватних підприємствах

Зі слів рідних, Андрій захоплювався кулінарією, любив риболовлю та відпочинок на природі, був майстром на всі руки – вправно виконував ремонтні роботи, добре грав у шахи. Вирізнявся розумом, спокоєм, добротою та щирістю, був позитивним і неконфліктним, завжди знаходив спільну мову з людьми.

Був учасником АТО.

фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому, донецькому та південно-слобожанському напрямках у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Захисник України Андрій Кріль загинув в останній день зими, 28 лютого 2026 року. Поховали захисника на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань № 87 (вул. Пасічна).

У Андрія Кріля залишилися мати, сестра, племінниця, родина, друзі та побратими.

