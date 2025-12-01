Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чергові «аналоговнєт»? Експерт пояснив, що не так з російськими далекобійними дронами на оптоволокні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Чергові «аналоговнєт»? Експерт пояснив, що не так з російськими далекобійними дронами на оптоволокні
Навіть найякісніше оптоволокно не є запорукою вдалого польоту
фото з відкритих джерел

«В принципі оптоволокно – не надто міцний матеріал», – каже інженер-оптик Ігор Антонов

Російські заяви про розробку далекобійних FPV-дронів на оптоволокні з дальністю до 50 кілометрів наштовхуються на жорсткі закони фізики та технічні обмеження. Інженер-оптик та волонтер Ігор Антонов пояснив, чому такий «прорив» має мінімальну військову цінність. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Проти законів фізики не попреш. Вся правда про російські супердрони на оптоволокні». 

Оптоволокно – це скло, а не нейлон

Антонов пояснив, що оптоволокно – це скло, діоксид кремнію із різними добавками. Для його виготовлення гаряча рідка скляна маса продавлюється через металеві пластини з отворами необхідного діаметра, як правило – від 0,08 до 0,4 мм. Далі з ниток роблять склотканину, а з найтонших ниток колись виготовляли скловату, яка використовувалася для ізоляції теплотрас.

«Навіть якщо буде найкраща сировина-оптоволокно, перемотана дуже ретельно на найкращих верстатах, це не дає жодної гарантії, що кабель витримає. Бо проти законів фізики не попреш», – зазначає експерт.

За його словами, найкраще скловолокно виробляється у США, Великій Британії, Чехії, Тайвані. Гірше за якістю – у Китаї. В Україні та Росії воно не виробляється взагалі. Скловолоконний кабель для управління FPV-дронами, як правило, має товщину близько 0,25-0,27 мм. Для порівняння – для лову карася зазвичай використовують волосінь діаметром 0,12-0,20 мм. Зверху оптоволокно зазвичай покривають полімером чи лаками, але треба пам'ятати, що оптоволокно – це в першу чергу, скло, а не нейлон, з якого робиться рибальська волосінь.

Небо над передовою. Оптоволоконні нитки, що начіплялися на дерева
Небо над передовою. Оптоволоконні нитки, що начіплялися на дерева
фото з відкритих джерел

«Ми якось випробували FPV-дрон. Він мав пролетіти 20 км, але пролетів півтора й обірвався. В принципі оптоволокно – не надто міцний матеріал. Наприклад, якщо на оптоволокно підвісити вантаж, воно витримує близько 2 кг. Буде більше – порветься. Якщо ми тягтимемо обидва кінці в різні боки як у змаганнях на перетягування каната, треба зусилля до 10 кг, щоб волокно порвалося. Але є інша історія. Якщо оптику ми звернемо в кільце, і також потягнемо в дві різні сторони, вона просто лусне. І там дуже маленька сила потрібна», – каже інженер-оптик.

Крихкість і проблеми зі згинанням

Антонов пояснює, що процес зльоту FPV-дрону на оптоволокні схожий на закидання спінінга, коли котушка розмотується, і волосінь плавно лягає на дно. Так само і з оптоволокном: дрон летить, котушка розмотується, склонитка лягає на поверхню. Але, наголошує він, у випадку з дроном головне – щоб оптоволокно не лягало кільцями, бо тоді різко погіршується пропускна здатність сигналу. 

 «Тут аналогія з поливальним шлангом. Якщо він прямий, то струм води йде вільно, потужний напір. Згорнути шланг у петлю, а то й дві – все, натиск зникає», – пояснює інженер.

Антонов зауважив, що в оптоволоконного кабелю, який впав петлею, більше шансів надломитися від зовнішнього впливу: пориву вітру, падіння гілки, руху тварин.

Експерт наголошує, що якщо при польоті на 15-20 км ймовірність виникнення зазначених проблем мінімальна, то у разі збільшення дальності польоту вона зростає мало не в геометричній прогресії.

Чому росіяни говорять про 50 км

Антонов зазначає, що котушка з оптоволокном довжиною 20 км важить близько 2 кг, а на відстань 50 км – уже близько 5-6 кг. Інженер-оптик вважає, що цифра 50 км взялася від стандартної довжини заводської бобіни-сировини.

«Спочатку бобіна із сировиною-оптоволокном, що виробляється на заводах, має довжину оптоволокна 50 км, так традиційно склалося. Уявіть собі п'ятилітрову пластикову баклажку для води – це приблизно буде така бобіна. Росіяни і вирішили не особливо паритися, не різати сировину на шматки 5, 10, 15 чи 20 км, а поставити бобіну цілком», – каже Ігор Антонов.

За словами Антонова, щоб FPV-дрон міг нести бобіну з кабелем довжиною 50 км на таку відстань, необхідні великі важкі акумулятори. «Потрібні потужні рами (і не 10 дюймів по діагоналі, як у звичайних квадрокоптерів, а 15 дюймів). Плюс варто враховувати вагу самого дрону та боєприпасу. Одним словом, безпілотник буде великий і помітний, повільний і неповороткий – різкі маневри йому робити не можна, інакше оптоволокно лягатиме петлями і заплутуватиметься», – пояснює експерт.

Крім того, при польоті на великі відстані, додає інженер, зростає ймовірність долання водних перепон. Кабель, що лягає на воду, йде за течією, що збільшує ймовірність заплутування через хвилі.

«Теоретично можна зробити дальність польоту FPV-дрону на оптоволокні на 100 км та більше. Ставити спарені котушки: пролетів 50 км, приземлився, використану відклав, як личинку, і далі полетів. Але знову ж таки, з військової точки зору це безглуздо – величезний, неповороткий дрон. На такі дистанції найкраще використовувати безпілотники літакового формату», – вважає інженер-оптик.

Нагадаємо, російські війська значно вдосконалили використання найнебезпечнішої зброї сучасної війни – дешевих і компактних безпілотників, яка раніше була однією з ключових переваг України. Українські військові на передовій та аналітики повідомили, що саме посилення російських ударів по українських шляхах постачання за допомогою дронів стало найпомітнішою зміною у війні 2025 року – важливішою, ніж повільне просування російських сил на землі.

До слова, ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало будову, складові частини та іноземну елементну базу іранського БпЛА Shahed-107, який Російська Федерація почала активно застосовувати у війні проти України.

Читайте також:

Теги: війна безпілотник росіяни дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз вирішується доля кожного з нас
«План Трампа» – це не мир, а відкладена війна
23 листопада, 20:07
ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 9 листопада 2025 року
9 листопада, 08:20
Лукашенко обговорив з Путіним майбутні проєкти та внутрішні справи
«Завершим цю тягомотину». Диктатор Лукашенко заговорив про закінчення війни
24 листопада, 15:35
РФ атакувала два райони на Дніпропетровщині
РФ атакувала два райони на Дніпропетровщині
14 листопада, 08:46
Удар по Тернополю: рятувальники дістали з-під завалів живого постраждалого
Удар по Тернополю: рятувальники дістали з-під завалів живого постраждалого
19 листопада, 17:23
Війна між Україною та Росією ніколи не мала б статися, заявив Трамп
Трамп зробив нову заяву про мирний план для України
22 листопада, 19:50
Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство
Наслідки масованого удару по Харкову: фото
24 листопада, 07:22
План США вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, вважає Умєров
Редакція мирного плану на завершальному етапі: деталі від Умєрова
23 листопада, 17:20
За даними військових, лише з вересня по листопад зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили близько 100 російських КАБів
Сили оборони тестують нову зброю проти КАБів: що про неї відомо
Вчора, 21:59

Події в Україні

Асоціація прифронтових міст і громад пропонує створити Фонд підтримки прифронтових територій і запровадити для них нову економічну політику
Асоціація прифронтових міст і громад пропонує створити Фонд підтримки прифронтових територій і запровадити для них нову економічну політику
Чергові «аналоговнєт»? Експерт пояснив, що не так з російськими далекобійними дронами на оптоволокні
Чергові «аналоговнєт»? Експерт пояснив, що не так з російськими далекобійними дронами на оптоволокні
Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво дронів
Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво дронів
«Національний кешбек» запрацює по-новому: коли чекати змін
«Національний кешбек» запрацює по-новому: коли чекати змін
Атака на Дніпро: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
Атака на Дніпро: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
РФ вдарила по Дніпру ракетою
РФ вдарила по Дніпру ракетою

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua