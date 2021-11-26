«Чорна п'ятниця»: як не витратити більше, ніж запланували

Навіть найбільш врівноважена людина може потрапити на гачок акцій

Сьогодні, 26 листопада, всі шопоголіки світу вітають період грандіозних знижок на честь «чорної п'ятниці». Напередодні різдвяних та новорічних свят українці мають можливість побалувати новими речами себе та прикупити подарунки для близьких за нижчими цінами. Як не переплатити та не витратити останні гроші, пише «Апостроф».

Поява «чорної п'ятниці» (Black Friday)

Вважається, що традиційні розпродажі зародилися в Америці у XIX столітті. Тоді один заповзятливий американець Френк Вулворт вирішив влаштувати акцію у своєму магазині і продавати весь товар за ціною п’ять центів. Ажіотаж серед покупців був настільки великий, що за день власник магазину отримав тижневий виторг, а ідею знижок перейняли й інші продавці.

Грандіозні розпродажі в останню п'ятницю листопада почалися набагато пізніше – у середині ХХ століття. У США традиційно відзначають День подяки в останній четвер листопада, а після цього американці розпочинають підготовку до одного з найбільших свят країни – Різдва. У цей період люди масово купують подарунки рідним та близьким, чим і користуються магазини, пропонуючи величезні знижки.

А ось назву «чорна п'ятниця», за однією з версій, вигадали поліцейські. А все тому, що цього дня у містах утворюються великі пробки, а в магазинах покупці нерідко б'ються за товар та влаштовують тисняву.

В Україну традиція п'ятничних знижок прийшла лише 2013 року. Щоправда, українська «чорна п'ятниця» мало схожа на американську. У США акції діють лише один день – в останню п'ятницю місяця, а у нас магазини розпочинають сезон знижок мало не з початку листопада. І тривають знижки до кінця місяця, плавно переходячи до новорічного розпродажу.

Крім того, в американських магазинах це справді день величезних знижок, де ви можете купити нову модель телевізора чи смартфона з реальною 90% знижкою. В Україні ж такої щедрості ви не дочекаєтесь від жодного магазину. Втім, незважаючи на це, і в наших магазинах можна потрапити на непогані акції.

Як не витратити всі гроші

Скласти список

Щоб не піддаватися ажіотажу, необхідно мати точний список запланованих покупок і не відступати від нього. На початок переліку потрібно поставити найважливіші придбання, а далі – те, без чого можна обійтися.

Вивчити пропозиції

Варто заздалегідь перевірити, чи бере участь той чи інший онлайн-магазин або сайт продажу у «чорній п'ятниці» і які знижки пропонує. Це допоможе вибрати найвигідніші пропозиції. Не варто випускати з уваги і рекламні інтернет-анонси та зовнішню рекламу.

Перевірте магазин

Якщо ви збираєтеся купувати товар онлайн, варто переконатись у надійності магазину. Почитайте відгуки та перегляньте рейтинг магазину. Пам'ятайте, що шахраї можуть «клонувати» сайти, тому уважно перевіряйте адресний рядок у своєму браузері.

Стежити за ціною

Багато продавців йдуть на хитрість, збільшуючи первісну ціну товару перед «чорною п'ятницею», а потім роблячи «космічну» знижку. Щоб не стати жертвою такого обману, необхідно моніторити ціни наперед. Найвигідніші пропозиції можна знайти за допомогою агрегатора цін. На агрегаторах можна побачити і динаміку цін на товар.

Планувати бюджет

Необхідно спочатку визначити, яку суму ви готові витратити, встановити собі мінімум і максимум. Перед здійсненням онлайн покупок потрібно переконатися, що на картках достатньо грошей. Якщо розрахунок готівкою – перевірити, чи вистачить грошей, щоб заплатити за обрані товари.

Перевіряйте річ перед покупкою

Деякі магазини використовують день знижок для того, щоб позбутися товарів з браком. Перед тим, як купити товар, обов'язково подивіться на нього з усіх боків та переконайтесь, що він без дефектів.

Усі товари можна повернути

Якщо ж вам потрапив бракований товар, його можна повернути. І навіть якщо ви купили якісну річ, але вона вам не підійшла з якихось причин, за законом ви можете її повернути протягом 14 днів. Головне, щоб було збережено товарний вид покупки з етикеткою та чек.