Мирні переговори. Туреччина повідомила, на чому зараз має зосередитися Європа

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наголосив, що деякі рішення щодо врегулювання війни в Україні є надзвичайно складними, а особливо питання територіальної цілісності, і Європа має допомогти Києву зробити правильний вибір. Про це він сказав в інтервʼю CNN Turk.

«Тут Європа повинна допомогти Україні у прийнятті певних складних рішень разом з Україною. Дійсно, деякі вибори, деякі рішення є дуже важкими для України. Але щоб запобігти більшим втратам, тобто для більшого блага, тут потрібно усунути зло, тобто погане... Тобто потрібно зробити вибір. Я знаю, що це важко для них. Особливо питання території є неймовірно важким. Нехай Бог нікому такого не дасть», – зазначив Фідан.

За його словами, такі рішення є складними і що є вимоги щодо гарантій на майбутнє. Дипломат додав, що це також складно, але Туреччини продовжує сприяти переговорам між двома сторонами конфлікту.

Фідан запевнив, що Стамбул готовий знову організувати мирні переговори, а також нагадав, що минулого літа було проведено три раунди перемовин.

Політик додав, що під час цих переговорів було досягнуто значного прогресу у питанні обміну полоненими та інших гуманітарних факторів.

«Це підготувало ґрунт для переговорів, що тривають сьогодні. Ми готові відігравати цю позитивну роль. Подивіться, зараз Чорне море стало полем битви. Війна поширилася на Чорне море. Зараз у Чорному морі атакують торгові судна, танкери. Тобто, якщо війна триватиме, вона пошириться і на інші регіони Європи. Тобто, не дай Боже, вона повинна зупинитися тут»,– попередив глава МЗС Туреччини.

