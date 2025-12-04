Сили оборони вразили одне з найбільших хімічних підприємств РФ

Уражено один з цехів виробництва, на об'єкті зафіксовано пожежу

У ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора – «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК РФ і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій.

Уражено один з цехів виробництва, на об'єкті зафіксовано пожежу.

Окрім цього, підтверджено результати ураження по скупченню окупантів на полігоні поблизу Докучаєвська (тимчасово окупована територія Донецької області). За підтвердженими даними втрати противника склали 60 військовослужбовців вбитими та пораненими.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА.