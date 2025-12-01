Дрони атакували Каспійськ у Дагестані (відео)

Ймовірно, під атаку потрапила база «Каспійськ»

Уранці 1 грудня російське місто Каспійськ, Дагестан, було атаковано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Ймовірно, під атаку потрапила база «Каспійськ». У мережі поширюють відео, на яких видно дим над містом.

Зокрема, російські пабліки зауважують, що вибух пролунав у житловому багатоповерховому будинку в Дагестані. На місці працюють медики, інформації про постраждалих поки немає.

Надзвичайна подія сталася в Каспійську, недалеко від суднобудівного заводу «Дагдизель». Майже у всьому корпусі багатоповерхівки вибиті вікна. Раніше в регіоні була оголошена загроза атаки БПЛА.

До слова, Служба безпеки України підтвердила, що підрив двох нафтових танкерів російського «тіньового флоту» в Чорному морі був результатом спільної спецоперації СБУ та Військово-морських сил України. За інформацією джерел, ураження суден «Kairos» та «Virat» здійснили морські дрони Sea Baby Головного Управління військової контррозвідки СБУ.

Також у ніч на 29 листопада у Краснодарському Краї РФ пролунали гучні вибухи. Регіон опинився під атакою дронів. Безпілотники атакували Афіпський НПЗ.