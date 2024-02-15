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Залишив футбольну кар'єру у Польщі, щоб боронити Україну. Згадаймо Миколу Жидкова

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Залишив футбольну кар'єру у Польщі, щоб боронити Україну. Згадаймо Миколу Жидкова
Микола Жидков народився у Кропивницькому, закордон переїхав у 2018 році
фото з відкритих джерел

21-річний юнак самовіддано пішов на війну

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Жидкова.

Старший солдат Микола Жидков, позивний Сокіл, загинув 1 червня 2023 року біля селища Новодонецьке на Донеччині. Виконуючи бойове завдання, отримав смертельні поранення під час ворожого артилерійського обстрілу. 23 червня мужньому захиснику мало виповнитися 22 роки.

Старший солдат-спецпризначенець, вогнеметник Микола Жидков
Старший солдат-спецпризначенець, вогнеметник Микола Жидков
фото з відкритих джерел

Микола народився у Кропивницькому. Навчався у місцевій школі №7. З дитинства займався спортом. Бойовий характер Микола проявив змалечку, вже з чотирьох років займаючись карате, здобуваючи спортивні перемоги на змаганнях обласного, всеукраїнського рівнів…

Спортом Микола захоплювався з дитинства
Спортом Микола захоплювався з дитинства
фото з відкритих джерел

Головним захопленням хлопця став футбол. Він навчався у спортивній школі та показував хороші результати, що вплинуло на його подальше життя. Згодом став професійним футболістом, грав за різні команди. У 2020 році підписав контракт із польським ФК «Венгжанка» та відтоді жив і працював у Польщі.

Під час останнього матчу українця партнери та суперники влаштували 21-річному Жидкову коридор пошани, а представники клубу подарували пам’ятну футболку і букет квітів у кольорах прапорів України та Польщі
Під час останнього матчу українця партнери та суперники влаштували 21-річному Жидкову коридор пошани, а представники клубу подарували пам’ятну футболку і букет квітів у кольорах прапорів України та Польщі
фото з відкритих джерел

«Раніше я по-різному допомагав, але тепер цього недостатньо. Якщо ми хочемо жити у вільній країні, то повинні віддати щось більше від себе. Я все одно довго тягнув з цим рішенням, тому що деякі воюють вже 9 місяців. Мені потрібно було розв'язувати певні питання перед тим, як їхати в Україну. Чи боюся я? Зараз ні. Але коли поїду, напевно, буде страшно», – пояснював логіку свого рішення Микола Жидков.

З початком повномасштабної війни Микола вирішив призупинити свою кар’єру та повернутися до України, щоб стати на її захист. Так і зробив. Став бійцем 3-го полку ССО ЗСУ. Обіймав посаду старшого оператора  вогнеметника і сміливо виконував складні завдання на передовій.

Микола Жидков зробив свій вибір, замість футбольного м'яча та хорошої кар'єри, він взяв у руки зброю та пішов воювати за волю рідної Батьківщини
Микола Жидков зробив свій вибір, замість футбольного м'яча та хорошої кар'єри, він взяв у руки зброю та пішов воювати за волю рідної Батьківщини
фото з відкритих джерел

Свій останній бій військовий спеціального призначення Сокіл прийняв 1 червня 2023 року на Бахмутському напрямку...

«З Миколаєм були знайомі з 13 років. Він був справжнім патріотом. Нема такої людини, яка би сказала щось погане про нього», – зазначив Данило Кравченко.

«Мікі був дуже милим і ввічливим хлопцем, не було людини, яка б його знала і не любила б. Вийшовши на поле, він до останнього подиху боровся за перемогу своєї команди, а коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував тим, що могла мати людина в такому юному віці – власним життям. Тебе не вистачатиме. Ніколи не забудемо», – написали на сторінці польського футбольного клубу.

Хоробрий, мужній та відданий герой загинув на війні з російськими окупантами. Футболіст віддав своє життя за Україну
Хоробрий, мужній та відданий герой загинув на війні з російськими окупантами. Футболіст віддав своє життя за Україну
фото з відкритих джерел

Поховали молодого воїна на Алеї Слави Далекосхідного кладовища у рідному місті. У селі Соколівське на Кіровоградщині перейменували вулицю на честь Миколи Жидкова.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: пам'ять смерть війна військові

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