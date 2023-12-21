Прославився вибуховими експериментами. Згадаймо сапера Олександра Пономаренка з Криму
Чоловік вигадував різні креативні способи знищення окупантів, наприклад, стріляв у ворогів з рогатки
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Пономаренка.
Сапер Олександр Пономаренко, позивний Крим, загинув 13 червня 2022 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом на Донеччині.
Олександр народився в українському Криму. Там здобув освіту, жив і працював до 2014 року. Після окупації півострова російськими військовими чоловік переїхав до смт Гребінки Київської області.
З перших днів повномасштабної війни Олександр приєднався до лав ЗСУ. У травні перевівся до новоствореного підрозділу, який згодом став 47-ю окремою штурмовою бригадою. Чоловік був сапером. Він часто винаходив та випробував на практиці нові засоби поразки ворога завдяки експериментам з вибухівкою.
«Олександра, нашого друга, більше немає. Нашого брата більше немає. Він загинув смертю, якої більшість із нас навіть не заслужили – він загинув у бою, як воїн. Власне, він і жив, як воїн. Дуже важлива риса, яка виділяла його – це вірність. Абсолютна, щира вірність своїм друзям без жодної хитрої, лицемірної думки. І ми пишаємось тим, що заслужили його вірність, заслужили бути його друзями.
Він не боявся смерті взагалі. Олександр знав, що рано чи пізно залишить нас, і кожного разу, коли ми їздили на «роботу» він працював з таким натхненням, як в останнє. Можливо завдяки цьому йому вдалося відправити на той світ таку величезну кількість р*SSi*н. За свою загибель він з окупанта стягнув плату ще за свого життя», – написав побратим Валерій Маркус.
Поховали військовослужбовця у селі Саливонки на Київщині біля його батьків. У Олександра залишилася донька.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
Коментарі — 0