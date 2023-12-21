Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прославився вибуховими експериментами. Згадаймо сапера Олександра Пономаренка з Криму

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Прославився вибуховими експериментами. Згадаймо сапера Олександра Пономаренка з Криму
Український сапер використовував творчий підхід у боротьбі з ворогом
фото з відкритих джерел

Чоловік вигадував різні креативні способи знищення окупантів, наприклад, стріляв у ворогів з рогатки

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Пономаренка.

Сапер Олександр Пономаренко, позивний Крим, загинув 13 червня 2022 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом на Донеччині.

Олександр народився в українському Криму. Там здобув освіту, жив і працював до 2014 року. Після окупації півострова російськими військовими чоловік переїхав до смт Гребінки Київської області.

З перших днів повномасштабної війни Олександр приєднався до лав ЗСУ. У травні перевівся до новоствореного підрозділу, який згодом став 47-ю окремою штурмовою бригадою. Чоловік був сапером. Він часто винаходив та випробував на практиці нові засоби поразки ворога завдяки експериментам з вибухівкою.

Сапер Олександр Пономаренко із позивним Крим
Сапер Олександр Пономаренко із позивним Крим
фото з відкритих джерел

«Олександра, нашого друга, більше немає. Нашого брата більше немає. Він загинув смертю, якої більшість із нас навіть не заслужили – він загинув у бою, як воїн. Власне, він і жив, як воїн. Дуже важлива риса, яка виділяла його – це вірність. Абсолютна, щира вірність своїм друзям без жодної хитрої, лицемірної думки. І ми пишаємось тим, що заслужили його вірність, заслужили бути його друзями.

Він не боявся смерті взагалі. Олександр знав, що рано чи пізно залишить нас, і кожного разу, коли ми їздили на «роботу» він працював з таким натхненням, як в останнє. Можливо завдяки цьому йому вдалося відправити на той світ таку величезну кількість р*SSi*н. За свою загибель він з окупанта стягнув плату ще за свого життя», – написав побратим Валерій Маркус.

Поховали військовослужбовця у селі Саливонки на Київщині біля його батьків. У Олександра залишилася донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Історик та науковець, який боронив Україну до останнього. Згадаймо Олександра Гонтаря
Теги: пам'ять війна військові смерть сапер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Лєщєнков мав беззаперечний авторитет у своїх бійців, тренувався і тренував, був прикладом, офіцером, за яким йшли люди
Його імʼя було таємницею навіть після загибелі. Згадаймо Героя Івана Лєщєнкова з Луганщини
21 листопада, 09:00
Тарас Стахів брав участь у боях на Харківщині та Донеччині, був помічником гранатометника
Залишив навчання на 2-му курсі й пішов на фронт. Згадаймо 18-річного Тараса Стахіва
22 листопада, 09:00
Льоша навчався у першому класі та мріяв стати футболістом
Ворожа ракета влучила у будинок. Згадаймо семирічного Олексія Бондаря та його рідних
23 листопада, 09:00
Молоков проводив інструктажі з бойової справи
Воював в Афганістані та був учасником шоу «МастерШеф». Згадаймо 71-річного Миколу Молокова
29 листопада, 09:00
23-річний Андрій віддав життя за Батьківщину
Діджей з Херсона пішов на фронт добровольцем та загинув під Бахмутом. Згадаймо Андрія Мехрякова
5 грудня, 09:00
До початку повномасштабного вторгнення росіян Кінаш займався документуванням воєнних злочинів росіян на Донбасі
Хотів жити до 100 років і ходити в гори. Згадаймо офіцера Ореста Кінаша
6 грудня, 09:00
Вадим Благовісний ціною власного життя заплатив за нашу свободу та незалежність
Загинув за тиждень до дня народження. Згадаймо Героя України Вадима Благовісного
14 грудня, 09:00
Антон Прасоленко працював у театрі «Вавилон»
Воював у самому пеклі, щоб потрапити до раю. Згадаймо актора Антона Прасоленка з Бердянська
15 грудня, 09:00
Після війни Владислава Черних мріяла повернутися до навчання і далі опановувати тактичну медицину
З бойової медикині в аеророзвідницю. Згадаймо Владиславу Черних з позивним Аїда
17 грудня, 09:00

Суспільство

У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені
У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені
Прославився вибуховими експериментами. Згадаймо сапера Олександра Пономаренка з Криму
Прославився вибуховими експериментами. Згадаймо сапера Олександра Пономаренка з Криму
Скільки часу навчають мобілізованих та від чого залежать терміни: роз’яснення ЗСУ
Скільки часу навчають мобілізованих та від чого залежать терміни: роз’яснення ЗСУ
Данілов назвав чотири ключові компоненти для відновлення авіасполучення в Україні
Данілов назвав чотири ключові компоненти для відновлення авіасполучення в Україні
Естонія повідомила, скільки ЗСУ потрібно снарядів на рік, аби отримати перевагу над окупантами
Естонія повідомила, скільки ЗСУ потрібно снарядів на рік, аби отримати перевагу над окупантами
Професійно про ситуацію на фронт. ЗМІ склали список вартих уваги телеграм-каналів
Професійно про ситуацію на фронт. ЗМІ склали список вартих уваги телеграм-каналів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати
14K
Євросоюз погодив міграційну реформу: що радикально зміниться
11K
Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
8286
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
7076
Офіс генпрокурора повідомив, де найбільше розкрадали гуманітарку
6055
«Останній союзник Росії» втікає в Новоросійськ

Новини

На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Сьогодні, 07:06
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 21 грудня
Сьогодні, 06:10
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Вчора, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Вчора, 03:45

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua