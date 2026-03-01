Головна Світ Політика
Трамп припустив, скільки триватиме війна в Ірані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп припустив, скільки триватиме війна в Ірані
фото: Reuters

Дональд Трамп та його команда вважають, що бойовії дії затягнуться на чотири тижні

Президент США Дональд Трамп припустив, що конфлікт США з Іраном може тривати кілька тижнів. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

«Це завжди був чотиритижневий процес. Ми вважали, що це займе приблизно чотири тижні», – сказав Трамп. 

«Якою б сильною вона не була, це велика країна, це займе чотири тижні – або менше», – пояснив президент.

Його зауваження є найчіткішим на сьогодні свідченням того, як довго, на думку адміністрації, може тривати військова кампанія.

Трамп також зазначив, що незабаром може виступити з ще одним публічним зверненням, оскільки військові операції в Ірані продовжуються.

«Я готуюся до цього», – відповів він, коли його запитали, чи планує він виступити з ще однією промовою щодо оновленої інформації про напади.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

