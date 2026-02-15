Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Дмитра Тарасевича

Тарасевич загинув 10 серпня 2024 року, лише нещодавно тіло воїна ідентифікували й передали рідним для гідного поховання

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Тарасевича.

34-річний солдат Дмитро Тарасевич загинув 10 серпня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Дмитро Тарасевич народився 24 листопада 1989 року в Рівному. Навчався у 20-й школі, згодом здобув освіту програміста у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука.

Після навчання працював автослюсарем.

У травні 2024 року Дмитра мобілізували до війська.

Дмитро Тарасевич став на захист України у травні 2024 року фото: Рівненська міська рада

«Це була його стихія. Він швидко занурився у військові будні. У нього не було думок, щоб кудись тікати чи ховатися. Дмитро ладнав з технікою, умів відремонтувати будь-який автомобіль. Це був позитивний, відкритий до людей хлопець – завжди усміхнений та простий. У вільний час грав на гітарі, цікавився комп’ютерами», – розповів дядько захисника.

34-річний солдат Дмитро Тарасевич загинув 10 серпня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в Донецькій області. Лише нещодавно тіло воїна ідентифікували й передали рідним для гідного поховання.

Поховали захисника 11 лютого 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Тинне» у Рівному.

Траурний портрет Дмитра Тарасевича фото: Рівненська міська рада

Рівненська громада на центральному майдані провела в останню земну дорогу полеглого на війні захисника України Дмитра Тарасевича фото: Рівненська міська рада

Із найрідніших у Дмитра залишилися брат, дядько та дідусь.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.