Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Дмитра Тарасевича

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Дмитра Тарасевича
Дмитрові Тарасевичу назавжди 34
колаж: glavcom.ua

Тарасевич загинув 10 серпня 2024 року, лише нещодавно тіло воїна ідентифікували й передали рідним для гідного поховання

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Тарасевича.

34-річний солдат Дмитро Тарасевич загинув 10 серпня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Дмитро Тарасевич народився 24 листопада 1989 року в Рівному. Навчався у 20-й школі, згодом здобув освіту програміста у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука.
Після навчання працював автослюсарем.

У травні 2024 року Дмитра мобілізували до війська.

Дмитро Тарасевич став на захист України у травні 2024 року
Дмитро Тарасевич став на захист України у травні 2024 року
фото: Рівненська міська рада

«Це була його стихія. Він швидко занурився у військові будні. У нього не було думок, щоб кудись тікати чи ховатися. Дмитро ладнав з технікою, умів відремонтувати будь-який автомобіль. Це був позитивний, відкритий до людей хлопець – завжди усміхнений та простий. У вільний час грав на гітарі, цікавився комп’ютерами», – розповів дядько захисника.

34-річний солдат Дмитро Тарасевич загинув 10 серпня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в Донецькій області. Лише нещодавно тіло воїна ідентифікували й передали рідним для гідного поховання.

Поховали захисника 11 лютого 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Тинне» у Рівному.

Траурний портрет Дмитра Тарасевича
Траурний портрет Дмитра Тарасевича
фото: Рівненська міська рада
Рівненська громада на центральному майдані провела в останню земну дорогу полеглого на війні захисника України Дмитра Тарасевича
Рівненська громада на центральному майдані провела в останню земну дорогу полеглого на війні захисника України Дмитра Тарасевича
фото: Рівненська міська рада

Із найрідніших у Дмитра залишилися брат, дядько та дідусь.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Холодний козир Москви розтане через місяць: до чого має готуватися Україна
Холодний козир Москви розтане через місяць: до чого має готуватися Україна
7 лютого, 22:15
Ракетний крейсер «Москва» перед тим, як затонув у Чорному морі
Російський суд випадково підтвердив знищення крейсера «Москва» українськими ракетами
27 сiчня, 02:01
Такий вигляд має проєкт сцени для фіналу нацвідбору на Євробачення
Нацвідбір Євробачення: стало відомо скільки заробить медіахолдинг Пінчука
3 лютого, 15:26
РФ готує в Україні весняну кампанію на двох напрямках
Оглядачі Welt розкрили, де навесні Росія готує новий наступ
10 лютого, 14:53
Обмін священників УПЦ МП відбувається після їхньої добровільної згоди
Митрополити УПЦ МП – обмінний фонд. СБУ прокоментувала процес видачі одіозних церковників РФ
13 сiчня, 13:54
Над ліквідацією наслідків працюють усі необхідні служби
Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено енергетичну інфраструктуру
19 сiчня, 07:58
Таталіна ставила лайк під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем»
«Розбиває мені серце». Прихильниця Путіна поскаржилася на пропуск Олімпіади-2026
2 лютого, 14:02
На Сумщині противник зосереджує активність у Хотінській та Юнаківській громадах
Обстріли та штурми. Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з РФ
5 лютого, 09:53
Сирський повідомив про наступальні та контрнаступальні дії ЗСУ
Не лише оборона. Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року
6 лютого, 12:06

Суспільство

Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Дмитра Тарасевича
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Дмитра Тарасевича
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 15 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 лютого 2026: традиції та молитва
День Валентина. Телеведуча Марічка Падалко розказала, як розпочався її роман з відомим політиком
День Валентина. Телеведуча Марічка Падалко розказала, як розпочався її роман з відомим політиком
Окупант в українському полоні набрав 20 кілограмів
Окупант в українському полоні набрав 20 кілограмів
Поліг, виконуючи бойове завдання на Куп'янщині. Згадаймо Володимира Шадуру
Поліг, виконуючи бойове завдання на Куп'янщині. Згадаймо Володимира Шадуру

Новини

В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua