Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні в Україні раз і назавжди

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP

На полях Мюнхенської конференції з безпеки Володимир Зеленський та Марко Рубіо обговорили стан справ на передовій та захист української енергосистеми

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп прагне остаточного припинення війни між Росією та Україною. Таку заяву головний дипломат США зробив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, пише «Главком».

«Зустрівся з президентом України щодо безпеки України та поглиблення оборонного й економічного партнерства. Президент Трамп хоче рішення, яке раз і назавжди покладе край кровопролиттю», – написав Рубіо на X .

Зустріч відбулася напередодні запланованих тристоронніх переговорів у Женеві, Швейцарія, оскільки адміністрація Трампа зважує свої наступні кроки в майже чотирирічному конфлікті.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо окреслив поточну ситуацію щодо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації Дональда Трампа озвучив як позитивні зрушення, так і тривожні сигнали для Києва. 

За словами американського високопосадовця, дипломатичні зусилля останнього часу принесли певні результати, проте головне питання залишається відкритим. Хорошою новиною Рубіо назвав те, що сторонам вдалося звузити перелік питань, щодо яких раніше був відсутній консенсус. Однак «погана новина» полягає у невизначеності намірів Кремля.

Нагадаємо, з 13 по 15 лютого Рубіо перебуватиме у Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції. Потім, з 15 по 16 лютого, держсекретар відвідає Братиславу та Будапешт.

У Братиславі Рубіо зустрінеться з ключовими членами словацького уряду, щоб просунути спільні інтереси в галузі регіональної безпеки, посилити двостороннє співробітництво в галузі ядерної енергетики та диверсифікації енергоносіїв, а також підтримати військову модернізацію Словаччини та її зобов'язання перед НАТО.

У Будапешті держсекретар зустрінеться з ключовими угорськими посадовцями, «щоб посилити наші спільні двосторонні та регіональні інтереси, включаючи нашу прихильність до мирних процесів з метою вирішення глобальних конфліктів та до енергетичного партнерства між США та Угорщиною».

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Марко Рубіо війна Мюнхенська конференція з безпеки

