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    Про заміну Головнокомандувача Збройних Сил України

    • Володимир Фесенко

      Глава Центру політичного аналізу «Пента»

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    Валерій Залужний &ndash; новий головнокомандувач ЗСУ - Про заміну Головнокомандувача Збройних Сил України
    Валерій Залужний – новий головнокомандувач ЗСУ

    Питання обороноздатності країни не повинні страждати через особисті конфлікти окремих керівників

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    Во-первых, отмечу очевидную тенденцию. За последние дни произошло существенное обновление руководства в секторе обороны и безопасности (Минобороны, СБУ, СВР, Генштаб). Явно, Президент Зеленский и Офис Президента хотят навести порядок в этой сфере и усилить личную ответственность руководителей ведомств в секторе обороны и безопасности за выполнение поставленных задач. В том числе это касается процессов реформирования оборонного ведомства и спецслужб, и усиления их эффективности. Я уже писал, что Зеленский в кадровой политике может быть резким и быстрым, «неприкасаемых» для него нет, что показала и отставка Авакова.

    Во-вторых, рокировка с Хомчаком (а речь идет именно о перемещении на другую высокую должность, а не просто об отставке или увольнении) понятна по своей логике. О сложных взаимоотношениях между министром обороны и начальником Генштаба было известно не только в оборонном ведомстве, но и далеко за его пределами, об этом можно было писать административно-психологический триллер. Хомчака и Тарана вроде бы и помирили, но, видимо, не до конца.

    Именно поэтому пресс-секретарь Президента Украины и сказал об отсутствии синергии и даже наличии конфликтов в отношениях между Минобороны и ВСУ. Конечно, это было ненормально. И эту проблему надо было разрулить, в том числе и путем кадровых перестановок.

    Вопросы обороноспособности страны – приоритет номер один, и они не должны страдать из-за личных конфликтов отдельных руководителей. И это урок для всех других больших чиновников. Опять-таки напомню, что для Зеленского один из главных критериев в оценке работы различных руководителей – командность. Тот, кто об этом забывает и чересчур увлекается личными конфликтами, неизбежно столкнется с последствиями. Но Хомчак остается членом команды (поэтому и рокировка). Его ценят и уважают за личное мужество и боевой опыт, полученный в самый тяжелый период войны на Донбассе.

    Джерело: блог Володимира Фесенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ армія Руслан Хомчак
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    Про заміну Головнокомандувача Збройних Сил України