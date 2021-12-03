Західні союзники оцінили можливості української армії
Українська армія демонструє, що у разі ворожої атаки зможе застосувати все наявне озброєння
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Наши союзники в ноябре провели анализ возможностей украинской армии, в том числе с выездом на места. Главный предмет интереса – реальная боеспособность войск в случае возможного вторжения России.
Запад оценивает это в практических интересах – целесообразно ли осуществлять масштабные поставки вооружений в Украину в случае вторжения. И это не глубокая озабоченность, а реальные намерения, оценка реальной обстановки.
Выводы сделаны в целом положительные. Это не Афганистан, здесь при всех проблемах многие будут сражаться, и применят орудие по назначению. Очевидно, заявления командования ВСУ о развертывании Джавелинов на фронте сделаны неслучайно. Украинская армия показывает, что в случае вражеской атаки сумеет применить все наличное вооружение и будет ожидать немедленных дополнительных поставок союзников. И номенклатура поставок может быть расширена.
Конечно, ключевым фактором, который бы многое решил, является создание бесполетной зоны силами авиации НАТО. Но заранее такой политической договоренности достичь не удастся. Тем не менее – рассмотрение странами НАТО сценария поставок вооружений в случае вторжения – это серьезный шаг вперед. Надеюсь, он будет закреплён и политическими решениями наших ближайших союзников. Во всяком случае, США, Великобритания и Канада делают достаточно прямые заявления в поддержку Украины.
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Джерело: блог Юрія Бутусова