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    Думки вголос

    Західні союзники оцінили можливості української армії

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Заяви командування ЗСУ про розгортання Джавелінів на фронті були зроблені невипадково - Західні союзники оцінили можливості української армії
    Заяви командування ЗСУ про розгортання Джавелінів на фронті були зроблені невипадково

    Українська армія демонструє, що у разі ворожої атаки зможе застосувати все наявне озброєння

    Мовою оригіналу

    Наши союзники в ноябре провели анализ возможностей украинской армии, в том числе с выездом на места. Главный предмет интереса – реальная боеспособность войск в случае возможного вторжения России.

    Запад оценивает это в практических интересах – целесообразно ли осуществлять масштабные поставки вооружений в Украину в случае вторжения. И это не глубокая озабоченность, а реальные намерения, оценка реальной обстановки.

    Выводы сделаны в целом положительные. Это не Афганистан, здесь при всех проблемах многие будут сражаться, и применят орудие по назначению. Очевидно, заявления командования ВСУ о развертывании Джавелинов на фронте сделаны неслучайно. Украинская армия показывает, что в случае вражеской атаки сумеет применить все наличное вооружение и будет ожидать немедленных дополнительных поставок союзников. И номенклатура поставок может быть расширена.

    Конечно, ключевым фактором, который бы многое решил, является создание бесполетной зоны силами авиации НАТО. Но заранее такой политической договоренности достичь не удастся. Тем не менее – рассмотрение странами НАТО сценария поставок вооружений в случае вторжения – это серьезный шаг вперед. Надеюсь, он будет закреплён и политическими решениями наших ближайших союзников. Во всяком случае, США, Великобритания и Канада делают достаточно прямые заявления в поддержку Украины.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

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    Теги: Росія Донбас США НАТО Канада війна
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    Західні союзники оцінили можливості української армії