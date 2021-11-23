Бійці ЗСУ випробували безпілотники Bayraktar і комплекси Javelin (фото)

ЗСУ провели тренування з Bayraktar і Javelin

Військові відпрацювали нову тактику застосування озброєння в бойових умовах

На полігоні «Широкий лан» 23 листопада військові Збройних сил України провели інструкторсько-методичні заняття у межах підсумків діяльності за 2021 рік. Під час них бійці випробовували безпілотники Bayraktar та комплекси Javelin. Про це повідомив генштаб ЗСУ у Facebook.

Заняття провели на полігоні Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів «Широкий лан». На них був присутній і міністр оборони Олексій Резніков.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний зазначив, що Україна купила й отримала від партнерів як матеріально-технічну допомогу високотехнологічне озброєння, яке суттєво підвищило боєздатність Збройних сил.

«Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси Bayraktar та протитанкові ракетні комплекси Javelin», – повідомив Залужний.

Він додав, що військові відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків.

«Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості», – додав він.

Нагадаємо, Javelin на Донбасі не використовували – заява Об'єднаних сил.

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